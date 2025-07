Moto3 | Gp Brno Qualifiche: Pini, prima pole, Foggia è sesto

Moto3 GP Repubblica Ceca Brno Qualifiche – Uno strepitoso Guido Pini si è aggiudicato la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca classe Moto3, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma a Brno.

Per il rookie del Team Intact GP e pupillo di Emilio Alzamora, prima partenza al “palo” in carriera, con tanto di nuovo record della pista, 2:05.019. In prima fila con il #94 partirà il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), mentre il suo team-mate David Munoz, che aveva ottenuto il terzo tempo, dovrà partire dal fondo dello schieramento dopo una penalità avuta per guida lente nelle pre-qualifiche. Quarto tempo per la Honda Leopard di David Almansa, che però scatterà dalla prima fila per la penalità inflitta a Munoz.

Seconda fila per Maximo Quiles (KTM Aspar), per il nostro Dennis Foggia (team-mate di Quiles, ndr) e per Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3).

Terza fila per la Honda Leopard di Adrian Fernandez, per un ottimo Marco Morelli, pilota dal passaporto argentino che corre con il Team KTM BOE e per Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI).

Nicola Carraro, Honda Snipers, ha chiuso 13esimo, davanti ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), a Noah Dettwiler (KTM CIP Green Power) e a Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3).

Non ha preso parte alla Q2 Joel Kelso (KTM MTA), dichiarato “unfit” per il sabato e che verrà rivisto domenica mattina alla caviglia infortunata in una caduta avvenuta in prova.

Non avevano passato lo “scoglio” della Q1 tra gli altri i nostri Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), Riccardo Rossi (Honda Snipers) e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing), che hanno chiuso in 19esima, 21esima e 23esima posizione.

