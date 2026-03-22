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Moto3 | GP Brasile Gara: Quiles vince in volata

Il migliore degli italiani è Pini, quinto

di Jessica Cortellazzi22 Marzo, 2026
Moto3 | GP Brasile Gara: Quiles vince in volata Moto3 | GP Brasile Gara: Quiles vince in volata

Moto3 GP Brasile Gara Maximo Quiles ha conquistato la vittoria del Gran Premio del Brasile. La gara, è stata sospesa con bandiera rossa per track conditions al quindicesimo giro, dopo la caduta di Scott Odgen. Dopo una breve pausa, i piloti sono tornati in pista per una mini race di cinque giri che ha visto il gruppo di testa protagonista di bellissime bagarre. Alla fine, a spuntarla è stato il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar che ha preceduto il compagno di squadra, Marco Morelli. Primo podio per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia), terzo al traguardo.

Quarta posizione per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), seguito dal nostro Guido Pini (Leopard Racing). Sesta e settima posizione per i piloti Red Bull KTM Tech3, Rico Salmela e Valentin Perrone.

Ottava posizione per Adrian Fernandez (Leopard Racing) con il pilota del team Sic58 Squadra Corse, Casey O’Gorman e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets) a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: 17esimo Nicola Carraro, caduta per Matteo Bertelle.

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Moto3 Gara Goiania - GP Brasile - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 7:19.821
2 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team +0.143
3 9 Veda Pratama Honda Team Asia +1.650
4 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +1.741
5 94 Guido Pini Leopard Racing +1.786
6 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 +1.842
7 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +1.949
8 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +2.522
9 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse +2.894
10 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +3.083
11 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +3.158
12 66 Joel Kelso Gryd - Mlav Racing +3.791
13 11 Adrian Cruces Cip Green Power +4.001
14 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +4.374
15 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing +4.750
16 32 Zen Mitani Honda Team Asia +6.438
17 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +6.595
18 14 Cormac Buchanan Code Motorsports +12.823

Goiania - GP Brasile - Risultati Gara

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