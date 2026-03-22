Moto3 | GP Brasile Gara: Quiles vince in volata

Moto3 GP Brasile Gara Maximo Quiles ha conquistato la vittoria del Gran Premio del Brasile. La gara, è stata sospesa con bandiera rossa per track conditions al quindicesimo giro, dopo la caduta di Scott Odgen. Dopo una breve pausa, i piloti sono tornati in pista per una mini race di cinque giri che ha visto il gruppo di testa protagonista di bellissime bagarre. Alla fine, a spuntarla è stato il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar che ha preceduto il compagno di squadra, Marco Morelli. Primo podio per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia), terzo al traguardo.

Quarta posizione per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), seguito dal nostro Guido Pini (Leopard Racing). Sesta e settima posizione per i piloti Red Bull KTM Tech3, Rico Salmela e Valentin Perrone.

Ottava posizione per Adrian Fernandez (Leopard Racing) con il pilota del team Sic58 Squadra Corse, Casey O’Gorman e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets) a chiudere la Top 10.

Gli altri italiani: 17esimo Nicola Carraro, caduta per Matteo Bertelle.

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