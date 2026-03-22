Moto3 | GP Brasile Gara: Quiles vince in volata
Il migliore degli italiani è Pini, quinto
Moto3 GP Brasile Gara Maximo Quiles ha conquistato la vittoria del Gran Premio del Brasile. La gara, è stata sospesa con bandiera rossa per track conditions al quindicesimo giro, dopo la caduta di Scott Odgen. Dopo una breve pausa, i piloti sono tornati in pista per una mini race di cinque giri che ha visto il gruppo di testa protagonista di bellissime bagarre. Alla fine, a spuntarla è stato il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar che ha preceduto il compagno di squadra, Marco Morelli. Primo podio per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia), terzo al traguardo.
Quarta posizione per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), seguito dal nostro Guido Pini (Leopard Racing). Sesta e settima posizione per i piloti Red Bull KTM Tech3, Rico Salmela e Valentin Perrone.
Ottava posizione per Adrian Fernandez (Leopard Racing) con il pilota del team Sic58 Squadra Corse, Casey O’Gorman e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets) a chiudere la Top 10.
Gli altri italiani: 17esimo Nicola Carraro, caduta per Matteo Bertelle.
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Moto3 Gara Goiania - GP Brasile - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|7:19.821
|2
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+0.143
|3
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|+1.650
|4
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+1.741
|5
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|+1.786
|6
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|+1.842
|7
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+1.949
|8
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+2.522
|9
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|+2.894
|10
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+3.083
|11
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|+3.158
|12
|66
|Joel Kelso
|Gryd - Mlav Racing
|+3.791
|13
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|+4.001
|14
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+4.374
|15
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|+4.750
|16
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|+6.438
|17
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|+6.595
|18
|14
|Cormac Buchanan
|Code Motorsports
|+12.823
Goiania - GP Brasile - Risultati Gara
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