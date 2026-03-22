Moto2 | Gp Brasile: pole per Holgado, doppietta Aspar con Alonso secondo
Quinta pole position per il #96 del Team Aspar, in prima fila anche Alex Escrig su Forward del KLINT Racing Team
Moto2 GP Brasile – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Brasile classe Moto2, in programma all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.
Il #96 del Team CFMOTO Inde Aspar Team ha fermato il cronometro sul tempo di 1:20.711, crono di soli 17 millesimi migliore di quello del suo team-mate David Alonso. In prima fila con il terzo tempo anche Alex Escrig su Forward del KLINT Racing Team. Per Holgado quinta pole in Moto2, mentre per Escrig è la prima partenza in prima fila.
Seconda fila per Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), Angel Piqueras (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).
Terza fila per Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), per il nostro Celestino Vietti (ottavo con la Boscoscuro dell’HDR SpeedRS Team) e per Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia).
Tony Arbolino su Kalex del REDS Fantic Racing aprirà la quarta fila (decimo tempo) e avrà accanto a se Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) e Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI).
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Qualifica 2 Goiania - GP Brasile - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:20.711
|2
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:20.728
|+0.017
|3
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|1:20.754
|+0.043
|4
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:20.790
|+0.079
|5
|36
|Angel Piqueras
|Qjmotor - Pont Grup - Msi
|1:20.803
|+0.092
|6
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:20.946
|+0.235
|7
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|1:20.949
|+0.238
|8
|13
|Celestino Vietti
|Hdr Speedrs Team
|1:20.970
|+0.259
|9
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:20.982
|+0.271
|10
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|1:21.025
|+0.314
|11
|17
|Daniel Munoz
|Italtrans Racing Team
|1:21.058
|+0.347
|12
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Pont Grup - Msi
|1:21.071
|+0.360
|13
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:21.168
|+0.457
|14
|7
|Barry Baltus
|Reds Fantic Racing
|1:21.216
|+0.505
|15
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|1:21.269
|+0.558
|16
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:21.298
|+0.587
|17
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:21.327
|+0.616
|18
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:21.558
|+0.847
Goiania - GP Brasile - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto2
You must be logged in to post a comment Login