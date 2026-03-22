Moto2 | Gp Brasile: pole per Holgado, doppietta Aspar con Alonso secondo

Moto2 GP Brasile – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Brasile classe Moto2, in programma all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.

Il #96 del Team CFMOTO Inde Aspar Team ha fermato il cronometro sul tempo di 1:20.711, crono di soli 17 millesimi migliore di quello del suo team-mate David Alonso. In prima fila con il terzo tempo anche Alex Escrig su Forward del KLINT Racing Team. Per Holgado quinta pole in Moto2, mentre per Escrig è la prima partenza in prima fila.

Seconda fila per Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), Angel Piqueras (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Terza fila per Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), per il nostro Celestino Vietti (ottavo con la Boscoscuro dell’HDR SpeedRS Team) e per Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia).

Tony Arbolino su Kalex del REDS Fantic Racing aprirà la quarta fila (decimo tempo) e avrà accanto a se Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) e Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI).

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