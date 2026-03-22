Moto2

Moto2 | Gp Brasile: pole per Holgado, doppietta Aspar con Alonso secondo

Quinta pole position per il #96 del Team Aspar, in prima fila anche Alex Escrig su Forward del KLINT Racing Team

di Alessio Brunori22 Marzo, 2026
Moto2 | Gp Brasile: pole per Holgado, doppietta Aspar con Alonso secondo Moto2 | Gp Brasile: pole per Holgado, doppietta Aspar con Alonso secondo

Moto2 GP Brasile – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Brasile classe Moto2, in programma all’Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna.

Il #96 del Team CFMOTO Inde Aspar Team ha fermato il cronometro sul tempo di 1:20.711, crono di soli 17 millesimi migliore di quello del suo team-mate David Alonso. In prima fila con il terzo tempo anche Alex Escrig su Forward del KLINT Racing Team. Per Holgado quinta pole in Moto2, mentre per Escrig è la prima partenza in prima fila.

Seconda fila per Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), Angel Piqueras (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Terza fila per Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), per il nostro Celestino Vietti (ottavo con la Boscoscuro dell’HDR SpeedRS Team) e per Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia).

Tony Arbolino su Kalex del REDS Fantic Racing aprirà la quarta fila (decimo tempo) e avrà accanto a se Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) e Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI).

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Qualifica 2 Goiania - GP Brasile - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:20.711
2 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:20.728 +0.017
3 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:20.754 +0.043
4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:20.790 +0.079
5 36 Angel Piqueras Qjmotor - Pont Grup - Msi 1:20.803 +0.092
6 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:20.946 +0.235
7 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 1:20.949 +0.238
8 13 Celestino Vietti Hdr Speedrs Team 1:20.970 +0.259
9 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:20.982 +0.271
10 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 1:21.025 +0.314
11 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team 1:21.058 +0.347
12 4 Ivan Ortola Qjmotor - Pont Grup - Msi 1:21.071 +0.360
13 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:21.168 +0.457
14 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing 1:21.216 +0.505
15 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 1:21.269 +0.558
16 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:21.298 +0.587
17 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:21.327 +0.616
18 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team 1:21.558 +0.847

Goiania - GP Brasile - Risultati Qualifica 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-goiania-gp-brasile-2026-00037.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00024.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00027.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00003.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00001.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00008.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00021.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00005.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00022.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00014.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00017.JPGmotogp-goiania-gp-brasile-2026-00033.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news