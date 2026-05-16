Moto2 | Gp Barcellona: Vietti, pole con record, Lunetta è decimo

Moto2 GP Catalunya Qualifiche – Celestino Vietti ha centrato la pole position del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, sesto appuntamento del Motomondiale 2026 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota della Speed Up ha portato in testa la sua Boscoscuro con il crono di 1:41.076, nuovo record della pista catalana per la classe di mezzo. In prima fila con il #13 Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Seconda fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – Bordoy – MSI), Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e per un ritrovato Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team).

Terza fila per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), Daniel Holgado (CFMOTO Impulse Aspar Team) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Top Ten per il rookie Luca Lunetta (Beta Tools SpeedRS Team), seguito da Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP),

David Alonso (CFMOTO Impulse Aspar Team) ha chiuso 13esimo mentre Tony Arbolino (Fantic Racing) non ha passato la Q1 e partirà 24esimo.

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