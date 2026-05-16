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Moto2 | Gp Barcellona: Vietti, pole con record, Lunetta è decimo

Il pilota del Team Beta Tools SpeedRS Team ha preceduto Veijer e Gonzalez, indietro Arbolino

di Alessio Brunori16 Maggio, 2026
Moto2 | Gp Barcellona: Vietti, pole con record, Lunetta è decimo Moto2 | Gp Barcellona: Vietti, pole con record, Lunetta è decimo

Moto2 GP Catalunya Qualifiche – Celestino Vietti ha centrato la pole position del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, sesto appuntamento del Motomondiale 2026 in programma al Montmelò di Barcellona.

Il pilota della Speed Up ha portato in testa la sua Boscoscuro con il crono di 1:41.076, nuovo record della pista catalana per la classe di mezzo. In prima fila con il #13 Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Seconda fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – Bordoy – MSI), Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e per un ritrovato Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team).

Terza fila per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), Daniel Holgado (CFMOTO Impulse Aspar Team) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Top Ten per il rookie Luca Lunetta (Beta Tools SpeedRS Team), seguito da Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP),

David Alonso (CFMOTO Impulse Aspar Team) ha chiuso 13esimo mentre Tony Arbolino (Fantic Racing) non ha passato la Q1 e partirà 24esimo.

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moto2 Qualifica 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:41.076
2 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:41.338 +0.262
3 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.436 +0.360
4 4 Ivan Ortola Qjmotor - Bordoy - Msi 1:41.455 +0.379
5 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 1:41.521 +0.445
6 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team 1:41.552 +0.476
7 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:41.583 +0.507
8 96 Daniel Holgado Cfmoto Impulse Aspar Team 1:41.626 +0.550
9 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:41.655 +0.579
10 32 Luca Lunetta Beta Tools Speedrs Team 1:41.681 +0.605
11 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:41.699 +0.623
12 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.792 +0.716
13 80 David Alonso Cfmoto Impulse Aspar Team 1:41.806 +0.730
14 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:41.833 +0.757
15 17 David Munoz Italtrans Racing Team 1:42.298 +1.222
16 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team 1:42.394 +1.318
17 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.594 +1.518
18 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:44.536 +3.460

Barcellona - GP Catalunya - Risultati Qualifica 2

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