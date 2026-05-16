Moto2 | Gp Barcellona: Vietti, pole con record, Lunetta è decimo
Il pilota del Team Beta Tools SpeedRS Team ha preceduto Veijer e Gonzalez, indietro Arbolino
Moto2 GP Catalunya Qualifiche – Celestino Vietti ha centrato la pole position del Gran Premio di Catalunya classe Moto2, sesto appuntamento del Motomondiale 2026 in programma al Montmelò di Barcellona.
Il pilota della Speed Up ha portato in testa la sua Boscoscuro con il crono di 1:41.076, nuovo record della pista catalana per la classe di mezzo. In prima fila con il #13 Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).
Seconda fila per Ivan Ortolà (QJMOTOR – Bordoy – MSI), Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2) e per un ritrovato Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team).
Terza fila per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), Daniel Holgado (CFMOTO Impulse Aspar Team) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).
Top Ten per il rookie Luca Lunetta (Beta Tools SpeedRS Team), seguito da Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP),
David Alonso (CFMOTO Impulse Aspar Team) ha chiuso 13esimo mentre Tony Arbolino (Fantic Racing) non ha passato la Q1 e partirà 24esimo.
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moto2 Qualifica 2 Barcellona - GP Catalunya - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:41.076
|2
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.338
|+0.262
|3
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.436
|+0.360
|4
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Bordoy - Msi
|1:41.455
|+0.379
|5
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|1:41.521
|+0.445
|6
|44
|Aron Canet
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:41.552
|+0.476
|7
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:41.583
|+0.507
|8
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|1:41.626
|+0.550
|9
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.655
|+0.579
|10
|32
|Luca Lunetta
|Beta Tools Speedrs Team
|1:41.681
|+0.605
|11
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:41.699
|+0.623
|12
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.792
|+0.716
|13
|80
|David Alonso
|Cfmoto Impulse Aspar Team
|1:41.806
|+0.730
|14
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|1:41.833
|+0.757
|15
|17
|David Munoz
|Italtrans Racing Team
|1:42.298
|+1.222
|16
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:42.394
|+1.318
|17
|54
|Alberto Ferrandez
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.594
|+1.518
|18
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|1:44.536
|+3.460
Barcellona - GP Catalunya - Risultati Qualifica 2
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