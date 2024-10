Moto3 | Gp Australia Gara: David Alonso continua a vincere

Moto3 GP Australia Gara – David Alonso vince il Gran Premio d’Australia della classe Moto3 a Phillip Island, 17esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il neo Campione del Mondo, all’undicesimo successo in stagione, ha lottato strenuamente per tutta la gara con un ampio gruppo di piloti. Lo spagnolo solo negli ultimi giri riesce a scavare un piccolo gap dagli inseguitori. Il resto del podio si decide solo sotto la bandiera a scacchi con Daniel Holgado che chiude secondo al photofinish su Adrian Fernandez. Il pilota colombiano, con ancora tre gare da disputare ha eguagliato il record di successi in classe leggera in una stagione di Valentino Rossi.

Quarto posto per uno spettacolare Stefano Nepa che, si porta al comando nei primi giri, ma è costretto a scontare due log lap penalty. L’italiano rimonta fino alle posizioni del podio dalla 18esima posizione ma commette un errore negli ultimi giri ed è costretto ad un ulteriore recupero. Il pilota del team MTA precede David Munoz (BOE) e Ryusel Yamanaka (MSI). Talyo Furosato (Team Asia) chiude settimo davanti a Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse) e Josè Antonio Rueda (KTM Ajo). Angel Piqueras (Leopard) completa la top ten.

Fuori dai dieci Riccardo Rossi (CIP) che chiude 12esimo. A punti anche Matteo Bertelle (Snipers) che chiude 14esimo.

