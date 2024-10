SBK | Gp Spagna Gara 1, Ducati festeggia il ventesimo titolo costruttori

Superbike Spagna Ducati – Ducati ha vinto matematicamente il Mondiale Costruttori WorldSBK 2024 dopo Gara-1 del round di Jerez, segnando il suo 20° titolo. Questo traguardo, il terzo consecutivo con la Panigale V4 R, consolida Ducati come la Casa più vincente nella storia del WorldSBK, con 20 titoli su 37 campionati dal 1988.

La prima vittoria risale al 1991 con la Ducati 888, seguita dal dominio di modelli iconici come la 916, 996 e 999. Negli ultimi anni, la Panigale V4 R ha dimostrato prestazioni eccezionali, vincendo oltre 90 gare dal 2019 e adattandosi alle nuove regole del 2024. Piloti come Nicolò Bulega, Alvaro Bautista, Nicholas Spinelli, Danilo Petrucci e Andrea Iannone hanno contribuito a questo successo, portando Ducati alla vittoria su più fronti.

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Gp Spagna Superbike 2024

“La vittoria del nostro ventesimo Titolo Mondiale Costruttori Superbike è sicuramente qualcosa di eccezionale. Arriva in un anno non semplice, dove i regolamenti e il livello sempre più alto del Campionato ci hanno messo alla prova. Siamo comunque riusciti a rispondere nel migliore dei modi, centrando un altro traguardo storico ed importante. Quest’anno, la Panigale V4 R è salita sul gradino più alto del podio con 5 piloti diversi, gli stessi che, con i loro risultati, hanno contribuito a sommare i punti che ci hanno permesso di salire ancora una volta sul tetto del mondo. Grazie quindi a Nicolò Bulega, Alvaro Bautista e ad Aruba.it Racing – Ducati, a Danilo Petrucci, Nicholas Spinelli e al Barni Racing Team, ad Andrea Iannone e al Team Go Eleven, e più in generale, a tutti i piloti Ducati e ai loro team. Infine, come sempre, un doveroso ringraziamento a tutti i ragazzi e le ragazze di Ducati Corse che con passione ed entusiasmo hanno abbracciato e superato le sfide di questa stagione!”

