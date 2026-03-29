Moto2 | Gp Austin: Agius batte Vietti in una gara ridotta a 10 giri dopo la bandiera rossa

Moto2 GP Stati Uniti Gara – Senna Agius si è aggiudicato il Gran Premio degli Stati Uniti classe Moto2, terzo appuntamento del Motomondiale 2026 disputato al COTA, Circuit of The Americas.

Il pilota Intact GP alla sua terza vittoria in Moto2 (sesto podio, ndr) ha battuto il nostro Celestino Vietti su Boscoscuro dell’HDR SpeedRS Team e Izan Guevara, Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2.

Quarto al traguardo uno straordinario David Alonso che partito 17esimo, è stato autore di una grandissima rimonta in una gara ridotta a 10 giri dopo il terribile crash innescato da Alberto Ferrandez, che è piombato come un proiettile su Filip Salac, un’incidente che ha visto coinvolti anche Daniel Munoz, Sergio Garcia, lo stesso Alonso, Collin Veijer e Albert Piqueras, con quest’ultimo che ha avuto la peggio riportando la frattura del femore sinistro e forse anche alla caviglia destra.

Tornando alla classifica, quinto al traguardo Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), che ha preceduto Barry Baltus (REDS Fantic Racing), penalizzato con un long lap penalty per aver cambiato traiettoria subito dopo lo start, Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Alex Escrig (Forward KLINT Racing Team) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). In Top Ten anche il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing).

A punti anche Ivan Ortolà (QJMOTOR – GALFER – MSI), Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team), Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo, iridato 2025 della Moto3, ndr).

Gara da dimenticare per Daniel Holgado, che partito dalle retrovie, ha tamponato Joe Roberts alla prima partenza e che è poi stato penalizzato con long-lap. Il #96 del Team Aspar che ha chiuso 16esimo, perde la vetta della classifica iridata, che vede ora al comando Manuel Gonzalez con 39.5 punti contro i 36 di Izan Guevara, i 33 dello stesso Holgado e i 32 del nostro Vietti.

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