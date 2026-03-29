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Moto2 | Gp Austin: Agius batte Vietti in una gara ridotta a 10 giri dopo la bandiera rossa

A podio anche Izan Guevara, grandissima rimonta per David Alonso, Gonzalez nuovo leader iridato

di Alessio Brunori29 Marzo, 2026
Moto2 | Gp Austin: Agius batte Vietti in una gara ridotta a 10 giri dopo la bandiera rossa Moto2 | Gp Austin: Agius batte Vietti in una gara ridotta a 10 giri dopo la bandiera rossa

Moto2 GP Stati Uniti Gara – Senna Agius si è aggiudicato il Gran Premio degli Stati Uniti classe Moto2, terzo appuntamento del Motomondiale 2026 disputato al COTA, Circuit of The Americas.

Il pilota Intact GP alla sua terza vittoria in Moto2 (sesto podio, ndr) ha battuto il nostro Celestino Vietti su Boscoscuro dell’HDR SpeedRS Team e Izan Guevara, Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2.

Quarto al traguardo uno straordinario David Alonso che partito 17esimo, è stato autore di una grandissima rimonta in una gara ridotta a 10 giri dopo il terribile crash innescato da Alberto Ferrandez, che è piombato come un proiettile su Filip Salac, un’incidente che ha visto coinvolti anche Daniel Munoz, Sergio Garcia, lo stesso Alonso, Collin Veijer e Albert Piqueras, con quest’ultimo che ha avuto la peggio riportando la frattura del femore sinistro e forse anche alla caviglia destra.

Tornando alla classifica, quinto al traguardo Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), che ha preceduto Barry Baltus (REDS Fantic Racing), penalizzato con un long lap penalty per aver cambiato traiettoria subito dopo lo start, Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), Alex Escrig (Forward KLINT Racing Team) e Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team). In Top Ten anche il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing).

A punti anche Ivan Ortolà (QJMOTOR – GALFER – MSI), Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team), Daniel Munoz (Italtrans Racing Team) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo, iridato 2025 della Moto3, ndr).

Gara da dimenticare per Daniel Holgado, che partito dalle retrovie, ha tamponato Joe Roberts alla prima partenza e che è poi stato penalizzato con long-lap. Il #96 del Team Aspar che ha chiuso 16esimo, perde la vetta della classifica iridata, che vede ora al comando Manuel Gonzalez con 39.5 punti contro i 36 di Izan Guevara, i 33 dello stesso Holgado e i 32 del nostro Vietti.

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moto2 Gara Austin - GP Americhe - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 21:10.744
2 13 Celestino Vietti Hdr Speedrs Team +0.497
3 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +0.908
4 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team +1.843
5 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +2.729
6 7 Barry Baltus Reds Fantic Racing +3.251
7 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +5.003
8 11 Alex Escrig Klint Racing Team +6.830
9 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +7.761
10 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +8.740
11 4 Ivan Ortola Qjmotor - Galfer - Msi +11.485
12 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +11.828
13 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +12.152
14 17 David Munoz Italtrans Racing Team +14.246
15 98 J. Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +20.119
16 96 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team +21.206
17 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +25.265
18 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +26.356
19 8 Dennis Foggia Hdr Speedrs Team +26.488
20 53 D. öncü Elf Marc Vds Racing Team +31.146
21 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +32.370
22 84 Z. Vd Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +0.000

Austin - GP Americhe - Risultati Gara

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