MotoGP | GP Misano, Espargarò: “È una pista importante per noi”

MotoGP GP Misano Aprilia – Aleix Espargaró, dopo le difficoltà incontrate ad Aragón, è motivato a ritrovare il feeling che gli ha permesso di salire sul podio in diverse occasioni in questa stagione. Il pilota spagnolo arriva fiducioso su un tracciato dove vuole lasciare il segno alla sua ultima gara in Italia con Aprilia.

Lo spagnolo si prepara ad affrontare il GP di Misano, una gara particolarmente significativa per il team, essendo la gara di casa per Aprilia. Misano è un tracciato caratterizzato da un elevato grip, un aspetto che Espargaró spera possa aiutarlo a ritrovare buone sensazioni dopo le difficoltà incontrate nel GP di Aragón. Con due gare consecutive in programma su questa pista, intervallate da un test cruciale, Espargaró è determinato a dare il massimo per ottenere un risultato positivo e fare brillare Aprilia davanti al pubblico di casa.

Dichiarazioni Aleix Espargarò GP Misano Aprilia MotoGP 2024

“Misano è una pista importante per noi, rappresenta la gara di casa per Aprilia. Affronteremo due gare consecutive qui, con un test in mezzo. È un tracciato con molto grip, quindi spero di ritrovare le buone sensazioni dopo il difficile GP di Aragón. Daremo il massimo per ottenere un buon risultato.”

