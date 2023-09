Moto3 | Aspar conferma Alonso e promuove Joel Esteban per la stagione 2024

Moto3 Team Aspar – Il giovane pilota dell’Aspar Junior Team Joel Esteban completerà la formazione del GASGAS Aspar Team per la stagione 2024.

Esteban (Barcellona, 2005) si unirà ad una lunga lista di piloti promossi dall’Aspar Junior Team negli ultimi anni e sarà compagno di squadra del colombiano David Alonso in Moto3.

Esteban è l’ultimo di una lunga serie di piloti forgiati nelle fila dell’Aspar Junior Team, il penultimo dei quali è il suo nuovo compagno di squadra in Moto3. Dal 2016, più di una dozzina di nomi hanno raggiunto il Campionato del Mondo: Albert Arenas, Izan Guevara, Dani Holgado, Ivan Ortolá, Barry Baltus, Raul Fernández, Carlos Tatay, Alex Escrig, Max Kofler o, più recentemente, David Alonso stesso, Scott Ogden o Filippo Farioli.

Il giovane pilota catalano, attuale vicecampione europeo della Talent Cup e attualmente secondo nella JuniorGP, avrà un grande specchio da guardare in David Alonso, che ha debuttato quest’anno come pilota permanente del Campionato del Mondo e ha già ottenuto tre vittorie in Moto3. Alonso, attualmente quinto in campionato, alzerà l’asticella la prossima stagione, anno in cui punta ad essere uno dei principali candidati al titolo della categoria small.

Dichiarazioni Joel Esteban Ingaggio Team Aspar Moto3

“”Sono molto felice di poter competere nel Campionato del Mondo e di farlo con il Team GASGAS Aspar, una squadra che ha avuto fiducia in me sin dalla European Talent Cup. È il sogno che inseguivo da quando ho deciso di iniziare a gareggiare e, attraverso l’impegno e il lavoro, sono riuscito a realizzarlo. Voglio ringraziare Jorge Martínez “Aspar”, Nico Terol e tutto il team per la loro fiducia in me, e spero di poter iniziare a lavorare con la squadra il prima possibile.”

Dichiarazioni David Alonso Team Aspar Moto3

“Sarà il mio settimo anno con il team, sono stato con il team GASGAS Aspar dal 2018 e insieme abbiamo ottenuto molti trionfi. Sono molto felice di avere la loro fiducia e di poter avere questa regolarità, è importante quando si tratta di lavorare perché li conosco come se fossero la mia seconda famiglia. Affronto il nuovo anno con grande entusiasmo, con tante sfide e con tante gare davanti a me da godere. Dopo una prima stagione in campionato, l’obiettivo è quello di lottare costantemente per le prime posizioni ed essere competitivi ogni fine settimana per poter lottare per il titolo.”

Dichiarazioni Jorge Martínez “Aspar” Ingaggio Joel Esteban Team Aspar Moto3

“La stagione 2024 sembra promettente, abbiamo una squadra molto speciale. Joel si unisce a noi nel Campionato del Mondo e siamo molto eccitati perché, se non avesse avuto la nostra opportunità nel 2022, penso che sarebbe stato vicino a smettere. Lui e la sua famiglia hanno dato tutto per correre con noi e ha saputo sfruttare l’opportunità di raggiungere il Campionato del Mondo. Ora deve essere concentrato a gareggiare nella JuniorGP, dove è secondo, e presto lo avremo tra noi. Nel 2024 gareggerà con David Alonso. Sebbene sia un debuttante nella categoria, ha già ottenuto tre vittorie. Alonso ha un buon temperamento e freddezza per affrontare le gare della Moto3, sembra che sia già un esperto. Con gli strumenti che ha, dobbiamo continuare a lavorare con lui per avvicinarlo al suo limite.”