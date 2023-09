SBK | Petrucci rinnova con il Barni Racing Team

SBK Ducati Barni Racing Team – Danilo Petrucci correrà anche nella prossima stagione con il Barni Racing Team nella Superbike 2024 in sella ad una Ducati Panigale V4 R.

Il pilota ternano che nella stagione del debutto sta facendo molto bene, è sesto in classifica con 180 punti. A Donington Park è arrivato il primo podio nel WorldSBK, replicato poi all’Autodrom Most.

Dopo la pausa estiva, nel Round Pirelli di Francia avrebbe potuto cogliere tre piazzamenti in top five ma in Gara 2 a Magny-Cours un problema tecnico lo ha fatto scivolare in settima posizione.

“Petrux” punta a vincere almeno una gara nel WorldSBK, sarebbe il primo pilota nella storia ad aver vinto almeno una volta in MotoGP, MotoAmerica, Rally Dakar, STK600 e STK1000.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Rinnovo Barni Racing Team

“Se possibile sono ancora più contento dello scorso anno, quando abbiamo firmato il primo contratto con Barni per la Superbike. Da entrambe le parti c’era la volontà di continuare e sono convinto che l’anno prossimo, con un intero anno di esperienza in più, possiamo fare ancora meglio.”

Dichiarazioni Marco Barnabò Rinnovo Danilo Petrucci Barni Racing Team

“Sono molto felice del rinnovato accordo. Quando abbiamo iniziato l’avventura con Danilo avevo già l’idea di fare un percorso con lui. Voglio ringraziare il pilota che ha fiducia in noi, i ragazzi del team che stanno lavorando alla grande, la Ducati e tutti gli sponsor che hanno deciso di supportarci per far sì che Danilo potesse restare ancora con noi.”