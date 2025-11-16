In evidenza

Moto3 | Gp Valencia: prima vittoria per Fernandez, Pini è quarto

A podio anche Alvaro Carpe e il vincitore di Sepang, Taiyo Furusato

di Alessio Brunori16 Novembre, 2025
Moto3 | Gp Valencia: prima vittoria per Fernandez, Pini è quarto

Moto3 Gp Valencia Gara – Adrian Fernandez ha vinto il Gran Premio della Comunitat Valenciana classe Moto3, 22esimo ed ultimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul circuito di casa, il Ricardo Tormo di Valencia, il pilota della Honda centra la prima vittoria in carriera (non solo nel Mondiale ma in tutte le classi a ruote “alte”, ndr) e porta il Leopard Racing a vincere la prima gara della stagione, cosa sempre accaduta in Moto3.

Sul secondo gradino del podio è salito Alvaro Carpe (quinto podio in Moto,3 ndr) che in sella alla KTM del Team Red Bull Ajo, ha fatto una gara “sorniona” attaccando all’ultimo giro.

In realtà il #83 è passato terzo sul traguardo, dietro a Taiyo Furusato (Honda Team Asia), ma quest’ultimo ha dovuto cedere la posizione per essere passato sul verde qualche curva prima.

Quarto al traguardo in nostro Guido Pini, che partito dalla 17sima casella, ha rimontato ben 13 posizione. Il pilota KTM del Team Intact GP ha avuto la meglio sul rookie Aspar Maximo Quiles, con quest’ultimo che nonostante abbia saltato le prime quattro gare causa età minima non raggiunta, chiude terzo in Campionato.

Dietro a Quiles, Angel Piqueras (che chiude secondo in Campionato, ndr) e il nostro Luca Lunetta, rider Honda SIC58 Squadra Corse, settimo alla sua ultima gara in Moto3, visto che il prossimo anno correrà in Moto2 con il Team di Luca Boscoscuro.

In Top Ten anche David Almansa (Honda Leopard), Jesus Rios (Honda Snipers) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3). A punti anche Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 11esimo, Marco Morelli (Honda Mlav Racing), Casey O’Gorman (KTM Intact GP), Hakim Danish (KTM MT Helmets – MSI) e Adrian Cruces (KTM CIP Green Power).

Fuori dai punti gli altri italiani: Nicola Carraro (Honda Snipers) ha chiuso 18esimo, Matteo Bertelle (KTM LEVELUP-MTA), 19esimo e Dennis Foggia (KTM Aspar), 21esimo.

Foto: Valter Magatti

Moto3 Gara Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 32:48.909
2 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +0.286
3 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia +0.109
4 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.397
5 28 Maximo Quiles Cfmoto Valresa Aspar Team +0.448
6 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi +5.844
7 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse +5.934
8 22 David Almansa Leopard Racing +5.935
9 45 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +14.236
10 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +14.382
11 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse +14.507
12 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing +15.021
13 67 Casey O'gorman Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +17.079
14 13 Hakim Danish Frinsa - Mt Helmets - Msi +17.166
15 11 Adrian Cruces Cip Green Power +17.173
16 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 +17.382
17 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +17.522
18 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +32.315
19 18 Matteo Bertelle Levelup-mta +32.283
20 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing +32.403
21 71 Dennis Foggia Cfmoto Valresa Aspar Team +32.932
22 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe +32.993
23 66 Joel Kelso Levelup-mta +35.392
24 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe +47.939

Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Gara

