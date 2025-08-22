Moto3 | Gp Ungheria Prove Libere 1: Pini comanda davanti a Foggia
Terzo tempo per il vincitore del Red Bull Ring Angel Piqueras, più indietro gli altri italiani
Moto3 GP Ungheria Balaton Park Prove Libere 1 – Inizia nel segno dei colori italiani il Gran Premio d’Ungheria classe Moto3, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Al Balaton Park, nuovo tracciato dove non si è mai corso, il più veloce è stato Guido Pini, che in sella alla KTM del Team Intact GP ha fatto segnare il best lap di 1:47.070.
Alle spalle del pilota toscano troviamo il romano Dennis Foggia, rider KTM Aspar, staccato di 0.265s, con quest’ultimo davanti al vincitore del Gran Premio d’Austria Angel Piqueras (Mt Helmets – MSI, +0.454s).
David Munoz (KTM Intact GP) ha chiuso quarto, davanti alla migliore delle Honda, quella del Leopard Racing di Adrian Fernandez.
In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), David Almansa (Honda Leopard), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Maximo Quiles (KTM Aspar).
Riccardo Rossi con la Honda del Team Snipers ha chiuso 11esimo, davanti al leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), mentre gli altri italiani sono: Nicola Carraro (Honda Snipers) 19esimo, Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 22esimo e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing).
Moto3 Prove Libere 1 Balaton Park - Ungheria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.070
|2
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:47.335
|+0.265
|3
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:47.524
|+0.454
|4
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:47.571
|+0.501
|5
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:47.760
|+0.690
|6
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:47.794
|+0.724
|7
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:47.994
|+0.924
|8
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:48.134
|+1.064
|9
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:48.386
|+1.316
|10
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:48.402
|+1.332
|11
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:48.460
|+1.390
|12
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:48.655
|+1.585
|13
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:48.714
|+1.644
|14
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:48.750
|+1.680
|15
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:48.804
|+1.734
|16
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:48.857
|+1.787
|17
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:48.871
|+1.801
|18
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:49.164
|+2.094
|19
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:49.189
|+2.119
|20
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|1:49.242
|+2.172
|21
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|1:49.360
|+2.290
|22
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:49.454
|+2.384
|23
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|1:49.653
|+2.583
|24
|89
|Marcos Uriarte
|Levelup-mta
|1:50.204
|+3.134
|25
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:50.512
|+3.442
|26
|25
|Leonardo Abruzzo
|Gryd - Mlav Racing
|1:51.525
|+4.455
Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 1
