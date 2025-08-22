In evidenza

Moto3 | Gp Ungheria Prove Libere 1: Pini comanda davanti a Foggia

Terzo tempo per il vincitore del Red Bull Ring Angel Piqueras, più indietro gli altri italiani

di Alessio Brunori22 Agosto, 2025
Moto3 | Gp Ungheria Prove Libere 1: Pini comanda davanti a FoggiaMoto3 | Gp Ungheria Prove Libere 1: Pini comanda davanti a Foggia

Moto3 GP Ungheria Balaton Park Prove Libere 1 – Inizia nel segno dei colori italiani il Gran Premio d’Ungheria classe Moto3, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Al Balaton Park, nuovo tracciato dove non si è mai corso, il più veloce è stato Guido Pini, che in sella alla KTM del Team Intact GP ha fatto segnare il best lap di 1:47.070.

Alle spalle del pilota toscano troviamo il romano Dennis Foggia, rider KTM Aspar, staccato di 0.265s, con quest’ultimo davanti al vincitore del Gran Premio d’Austria Angel Piqueras (Mt Helmets – MSI, +0.454s).

David Munoz (KTM Intact GP) ha chiuso quarto, davanti alla migliore delle Honda, quella del Leopard Racing di Adrian Fernandez.

In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), David Almansa (Honda Leopard), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Maximo Quiles (KTM Aspar).

Riccardo Rossi con la Honda del Team Snipers ha chiuso 11esimo, davanti al leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), mentre gli altri italiani sono: Nicola Carraro (Honda Snipers) 19esimo, Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 22esimo e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing).

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Prove Libere 1 Balaton Park - Ungheria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.070
2 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.335 +0.265
3 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:47.524 +0.454
4 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.571 +0.501
5 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:47.760 +0.690
6 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:47.794 +0.724
7 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:47.994 +0.924
8 22 David Almansa Leopard Racing 1:48.134 +1.064
9 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:48.386 +1.316
10 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:48.402 +1.332
11 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:48.460 +1.390
12 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:48.655 +1.585
13 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:48.714 +1.644
14 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:48.750 +1.680
15 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:48.804 +1.734
16 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:48.857 +1.787
17 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:48.871 +1.801
18 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:49.164 +2.094
19 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:49.189 +2.119
20 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:49.242 +2.172
21 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:49.360 +2.290
22 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:49.454 +2.384
23 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:49.653 +2.583
24 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:50.204 +3.134
25 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:50.512 +3.442
26 25 Leonardo Abruzzo Gryd - Mlav Racing 1:51.525 +4.455

Balaton Park - Ungheria - Risultati Prove Libere 1

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00018motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00008motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00028motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00063motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00007motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00047motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00049motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00019motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00052motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-race-2025-00004

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news