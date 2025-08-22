Moto3 | Gp Ungheria Prove Libere 1: Pini comanda davanti a Foggia

Moto3 GP Ungheria Balaton Park Prove Libere 1 – Inizia nel segno dei colori italiani il Gran Premio d’Ungheria classe Moto3, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Al Balaton Park, nuovo tracciato dove non si è mai corso, il più veloce è stato Guido Pini, che in sella alla KTM del Team Intact GP ha fatto segnare il best lap di 1:47.070.

Alle spalle del pilota toscano troviamo il romano Dennis Foggia, rider KTM Aspar, staccato di 0.265s, con quest’ultimo davanti al vincitore del Gran Premio d’Austria Angel Piqueras (Mt Helmets – MSI, +0.454s).

David Munoz (KTM Intact GP) ha chiuso quarto, davanti alla migliore delle Honda, quella del Leopard Racing di Adrian Fernandez.

In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), David Almansa (Honda Leopard), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Maximo Quiles (KTM Aspar).

Riccardo Rossi con la Honda del Team Snipers ha chiuso 11esimo, davanti al leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), mentre gli altri italiani sono: Nicola Carraro (Honda Snipers) 19esimo, Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 22esimo e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing).

