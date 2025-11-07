Moto3 | Gp Portogallo Prove Libere 1: Foggia al comando

Moto3 GP Portogallo Portimao Prove Libere 1 – Dennis Foggia (KTM), al rientro dopo aver saltato i Gran Premi di Australia e Malesia a causa di una polmonite, è stato il più veloce nelle FP1 del Gran Premio del Portogallo classe Moto3, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota romano del Team Aspar, che ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:47.422, ha preceduto i compagni di marca Joel Kelso (LEVELUP-MTA) e Joel Esteban (Red Bull KTM Tech3), staccati rispettivamente di 0.036s e 0.159s.

Quarto tempo per la Honda del Leopard Racing di David Almansa e poi altre quattro KTM, quelle di Valentin Perrone (Red Bull KTM Ajo), Maximo Quiles (Aspar), Scott Odgen (CIP Green Power) e Ruche Moodley (BOE).

A chiudere la Top Ten due Honda, quella del vincitore del Gran Premio della Malesia, Taiyo Furusato (Team Asia) ed Adrian Fernandez (Leopard Racing), con quest’ultimo che ha perso il podio malese dopo essere stato squalificato per mappa irregolare.

Undicesima e dodicesima posizione per i nostri Guido Pini (KTM Intact GP) e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), mentre Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) ha chiuso 14esimo a 0.649s dalla vetta.

Nicola Carraro (Honda Snipers) e Matteo Bertelle (KTM LEVELUP-MTA), sono rispettivamente 18esimo e 20esimo. Assenti Noah Dettwiler e Josè Antonio Rueda, protagonisti in Malesia di uno spaventoso incidente nel giro di allineamento.

I due sono in fase di recupero dopo aver subito entrambi arresti cardiaci, clicca qui per le ultime su Dettwiler e Rueda.

