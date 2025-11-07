In evidenza

Moto3 | Gp Portogallo Prove Libere 1: Foggia al comando

Il pilota del Team Aspar al rientro dopo aver saltato due gare, ha preceduto Kelso ed Esteban

di Alessio Brunori7 Novembre, 2025
Moto3 GP Portogallo Portimao Prove Libere 1 – Dennis Foggia (KTM), al rientro dopo aver saltato i Gran Premi di Australia e Malesia a causa di una polmonite, è stato il più veloce nelle FP1 del Gran Premio del Portogallo classe Moto3, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota romano del Team Aspar, che ha fatto segnare il giro veloce con il crono di 1:47.422, ha preceduto i compagni di marca Joel Kelso (LEVELUP-MTA) e Joel Esteban (Red Bull KTM Tech3), staccati rispettivamente di 0.036s e 0.159s.

Quarto tempo per la Honda del Leopard Racing di David Almansa e poi altre quattro KTM, quelle di Valentin Perrone (Red Bull KTM Ajo), Maximo Quiles (Aspar), Scott Odgen (CIP Green Power) e Ruche Moodley (BOE).

A chiudere la Top Ten due Honda, quella del vincitore del Gran Premio della Malesia, Taiyo Furusato (Team Asia) ed Adrian Fernandez (Leopard Racing), con quest’ultimo che ha perso il podio malese dopo essere stato squalificato per mappa irregolare.

Undicesima e dodicesima posizione per i nostri Guido Pini (KTM Intact GP) e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), mentre Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) ha chiuso 14esimo a 0.649s dalla vetta.

Nicola Carraro (Honda Snipers) e Matteo Bertelle (KTM LEVELUP-MTA), sono rispettivamente 18esimo e 20esimo. Assenti Noah Dettwiler e Josè Antonio Rueda, protagonisti in Malesia di uno spaventoso incidente nel giro di allineamento.

I due sono in fase di recupero dopo aver subito entrambi arresti cardiaci, clicca qui per le ultime su Dettwiler e Rueda.

Moto3 Prove Libere 1 Portimao - GP Portogallo - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.422
2 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:47.458 +0.036
3 78 Joel Esteban Red Bull Ktm Tech3 1:47.581 +0.159
4 22 David Almansa Leopard Racing 1:47.696 +0.274
5 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:47.707 +0.285
6 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.727 +0.305
7 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:47.785 +0.363
8 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:47.788 +0.366
9 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:47.839 +0.417
10 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:47.855 +0.433
11 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.950 +0.528
12 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:48.003 +0.581
13 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:48.052 +0.630
14 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:48.071 +0.649
15 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:48.125 +0.703
16 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:48.133 +0.711
17 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:48.210 +0.788
18 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:48.424 +1.002
19 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:48.493 +1.071
20 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:48.499 +1.077
21 67 Casey O'gorman Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:48.550 +1.128
22 13 Hakim Danish Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:49.025 +1.603
23 2 Zen Mitani Honda Team Asia 1:49.539 +2.117
24 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:50.073 +2.651
25 45 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:50.208 +2.786

Portimao - GP Portogallo - Risultati Prove Libere 1

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

