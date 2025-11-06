MotoGP | GP Portogallo 2025: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP – Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Portimao per la Conferenza Stampa del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 17:00 per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MOTOGP PORTOGALLO DALLE 17

17:13 Oliveira: “Non c’è nulla di scontato. Avevamo scelto di iniziare una collaborazione per più anni per capire la moto, l’infortunio ha rovinato i piani. Riuscire a capire la moto è stato complicato perché non ho avuto tempo e questo ha compromesso la sella per il prossimo anno. Non ho rimpianti, ho dato il massimo per restare e il massimo non è bastato”

17:08 Miguel Oliveira: “Emozioni particolari ogni volta che vengo qui, c’è nostalgia della vittoria del 2020, arrivo qui sempre con il sogno di ripetermi ma ogni volta ci sono sfide diverse. Grande piacere essere qui davanti ai fans, è un boost rispetto al solito. Voglio cercare di godermi il weekend al meglio, il futuro è sempre aperto e non voglio chiudere la porta come pilota a tempo pieno. L’ambizione di ogni pilota è avere un pacchetto competitivo. Cerchi sempre qualcosa di più ed è quello che sto cercando, penso di poterlo trovare”

17:05 Joan Mir: “Le aspettative su questa pista sono più alte rispetto a Sepang. Pista speciale, tante curve cieche, serve tanta fiducia, è veramente difficile fare la differenza su questa pista ma ci proveremo. Importante cercare di trovare la costanza che ci sta mancando, sappiamo essere veloci ma dobbiamo trovare la costanza di rendimento. Non bisogna sempre attaccare al 100%, dobbiamo essere più calmi. Nel futuro non avremo concessioni perché ce lo siamo meritato, siamo stati in un momento dove non sapevamo cosa fare per essere veloci, ora abbiamo capito la strada giusta per crescere e penso che mettendo tutto insieme possiamo migliorare il pacchetto attuale. Se non le avremo in futuro sarà una buona notizia per noi”

17:03 Alex Marquez: “Guardo con fiducia al weekend, tutti vogliono terminare bene la stagione. Ho potuto guidare bene sulla mia moto a Sepang, la pista qui è complicata con i cambi di pendenza e vedremo come partiremo. Fin dal venerdì dobbiamo partire forte. Non dobbiamo fare errori e prendere troppi rischi che è più facile non avendo nulla da perdere per il campionato. Contento per Marc, lui lo è per me, festeggeremo bene a casa nostra a Cervera”

17:00 Inizia la Conferenza Stampa! Presenti: Alex Marquez, Joan Mir e Miguel Oliveira