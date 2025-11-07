Moto2 | Gp Portogallo Prove Libere 1: Canet da record, Vietti è quarto
Il pilota del Fantic Racing ha preceduto Jake Dixon e Senna Agius
Moto2 GP Portogallo Portimao Prove Libere 1 – Aron Canet è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, 21esimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Il pilota del Fantic Racing ha fatto segnare il nuovo record della pista portoghese, 1:41.460, andando a precedere di 0.163s Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team).
Terzo tempo per Senna Agius (Intact GP), seguito dal migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti, su Boscoscuro del Beta Tools SpeedRS Team.
Il leader della classifica iridata Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) ha chiuso quinto, mentre il suo rivale Manuel Gonzalez (Intact GP, staccato di 9 unti dal brasiliano) ha chiuso ottavo (+ 0.333s dalla vetta, ndr).
Davanti a Gonzalez si sono piazzati Albert Arenas (Gresini) sesto e il nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing), settimo. In Top Ten anche Daniel Munoz (Red Bull Ajo) e Barry Baltus (Fantic Racing).
Daniel Holgado (Aspar) ha chiuso 11esimo, davanti a Collin Veijer (Red Bull Ajo), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e al team-mate David Alonso.
Debutto per Alessandro Moroso (Fantic Racing Eagle-1), con il pilota di Varese, nato il 16/12/2004, che ha chiuso buon ultimo, a 3.218s dalla vetta.
moto2 Prove Libere 1 Portimao - GP Portogallo - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|1:41.460
|2
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:41.623
|+0.163
|3
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.689
|+0.229
|4
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:41.707
|+0.247
|5
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:41.711
|+0.251
|6
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:41.730
|+0.270
|7
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:41.736
|+0.276
|8
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.793
|+0.333
|9
|17
|Daniel Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.851
|+0.391
|10
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:41.906
|+0.446
|11
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:41.956
|+0.496
|12
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.964
|+0.504
|13
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:41.989
|+0.529
|14
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:42.121
|+0.661
|15
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:42.215
|+0.755
|16
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.339
|+0.879
|17
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:42.424
|+0.964
|18
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:42.479
|+1.019
|19
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|1:42.580
|+1.120
|20
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:42.602
|+1.142
|21
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:42.624
|+1.164
|22
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:42.809
|+1.349
|23
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:43.045
|+1.585
|24
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:43.104
|+1.644
|25
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:43.166
|+1.706
|26
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:43.918
|+2.458
|27
|61
|Eric Fernandez
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:44.057
|+2.597
|28
|85
|Xabi Zurutuza
|Onlyfans American Racing Team
|1:44.576
|+3.116
|29
|91
|Alessandro Morosi
|Fantic Racing Eagle-1
|1:44.678
|+3.218
Portimao - GP Portogallo - Risultati Prove Libere 1
