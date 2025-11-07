Moto2 | Gp Portogallo Prove Libere 1: Canet da record, Vietti è quarto

Moto2 GP Portogallo Portimao Prove Libere 1 – Aron Canet è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, 21esimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota del Fantic Racing ha fatto segnare il nuovo record della pista portoghese, 1:41.460, andando a precedere di 0.163s Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team).

Terzo tempo per Senna Agius (Intact GP), seguito dal migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti, su Boscoscuro del Beta Tools SpeedRS Team.

Il leader della classifica iridata Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) ha chiuso quinto, mentre il suo rivale Manuel Gonzalez (Intact GP, staccato di 9 unti dal brasiliano) ha chiuso ottavo (+ 0.333s dalla vetta, ndr).

Davanti a Gonzalez si sono piazzati Albert Arenas (Gresini) sesto e il nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing), settimo. In Top Ten anche Daniel Munoz (Red Bull Ajo) e Barry Baltus (Fantic Racing).

Daniel Holgado (Aspar) ha chiuso 11esimo, davanti a Collin Veijer (Red Bull Ajo), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e al team-mate David Alonso.

Debutto per Alessandro Moroso (Fantic Racing Eagle-1), con il pilota di Varese, nato il 16/12/2004, che ha chiuso buon ultimo, a 3.218s dalla vetta.

5/5 - (2 votes)