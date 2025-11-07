In evidenza

Moto2 | Gp Portogallo Prove Libere 1: Canet da record, Vietti è quarto

Il pilota del Fantic Racing ha preceduto Jake Dixon e Senna Agius

di Alessio Brunori7 Novembre, 2025
Moto2 GP Portogallo Portimao Prove Libere 1 – Aron Canet è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, 21esimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota del Fantic Racing ha fatto segnare il nuovo record della pista portoghese, 1:41.460, andando a precedere di 0.163s Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team).

Terzo tempo per Senna Agius (Intact GP), seguito dal migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti, su Boscoscuro del Beta Tools SpeedRS Team.

Il leader della classifica iridata Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) ha chiuso quinto, mentre il suo rivale Manuel Gonzalez (Intact GP, staccato di 9 unti dal brasiliano) ha chiuso ottavo (+ 0.333s dalla vetta, ndr).

Davanti a Gonzalez si sono piazzati Albert Arenas (Gresini) sesto e il nostro Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing), settimo. In Top Ten anche Daniel Munoz (Red Bull Ajo) e Barry Baltus (Fantic Racing).

Daniel Holgado (Aspar) ha chiuso 11esimo, davanti a Collin Veijer (Red Bull Ajo), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e al team-mate David Alonso.

Debutto per Alessandro Moroso (Fantic Racing Eagle-1), con il pilota di Varese, nato il 16/12/2004, che ha chiuso buon ultimo, a 3.218s dalla vetta.

moto2 Prove Libere 1 Portimao - GP Portogallo - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 44 Aron Canet Fantic Racing 1:41.460
2 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:41.623 +0.163
3 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.689 +0.229
4 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:41.707 +0.247
5 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:41.711 +0.251
6 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:41.730 +0.270
7 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:41.736 +0.276
8 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.793 +0.333
9 17 Daniel Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:41.851 +0.391
10 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:41.906 +0.446
11 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:41.956 +0.496
12 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:41.964 +0.504
13 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:41.989 +0.529
14 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:42.121 +0.661
15 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:42.215 +0.755
16 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.339 +0.879
17 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:42.424 +0.964
18 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:42.479 +1.019
19 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 1:42.580 +1.120
20 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:42.602 +1.142
21 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:42.624 +1.164
22 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:42.809 +1.349
23 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:43.045 +1.585
24 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:43.104 +1.644
25 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:43.166 +1.706
26 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:43.918 +2.458
27 61 Eric Fernandez Qjmotor - Frinsa - Msi 1:44.057 +2.597
28 85 Xabi Zurutuza Onlyfans American Racing Team 1:44.576 +3.116
29 91 Alessandro Morosi Fantic Racing Eagle-1 1:44.678 +3.218

Portimao - GP Portogallo - Risultati Prove Libere 1

Ultime news