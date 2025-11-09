Moto3 | Gp Portogallo Gara: vittoria di Quiles, Lunetta è decimo

Moto3 Gp Portogallo Portimao Gara – Maximo Quiles vince il Gran Premio del Portogallo classe Moto3, 21esimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Terza vittoria stagionale per il pilota del Team Aspar dopo quelle del Mugello e del Balaton Ring, nono podio nella stagione da rookie, nessuno c’era mai riuscito, soprattutto con quattro gare in meno.

Sul secondo gradino del podio Angel Piqueras su KTM del Team MT Helmets – MSI e per il giapponese Taiyo Furusato, su Honda del Team Asia.

Ai piedi del podio l’ottimo Joel Esteban (KTnM Aspar), seguito da Alvaro Carpe (KTM Red Bull KTM Ajo) e dalla sorpresa del weekend, Casey O’Gorman, rider Itact GP che sostituisce il convalescente David Munoz.

In Top Ten anche il pole-man Joel Kelso (KTM LEVEL UP – MTA), settimo, Scott Ogden (KTM CIP Green Power), Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) e il migliore dei piloti italiani, Luca Lunetta, decimo con la Honda del SIC58 Squadra Corse.

A punti anche Marco Morelli (Honda MLav Racing), 11esimo, Hakim Danish (KTM MT Helmets – MSI), Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e i nostri Dennis Foggia (KTM Aspar), 14esimo e Nicola Carraro (Honda Snipers), 15esimo.

Stefano Nepa in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse ha chiuso 18esimo, mentre sono caduti Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA) e Guido Pini (KTM Intact GP).

