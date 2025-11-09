Moto3

Moto3 | Gp Portogallo Gara: vittoria di Quiles, Lunetta è decimo

Terzo successo stagionale per il rookie del Team Aspar, a podio anche Angel Piqueras e Taiyo Furusato

di Alessio Brunori9 Novembre, 2025
Moto3 | Gp Portogallo Gara: vittoria di Quiles, Lunetta è decimo

Moto3 Gp Portogallo Portimao Gara – Maximo Quiles vince il Gran Premio del Portogallo classe Moto3, 21esimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Terza vittoria stagionale per il pilota del Team Aspar dopo quelle del Mugello e del Balaton Ring, nono podio nella stagione da rookie, nessuno c’era mai riuscito, soprattutto con quattro gare in meno.

Sul secondo gradino del podio Angel Piqueras su KTM del Team MT Helmets – MSI e per il giapponese Taiyo Furusato, su Honda del Team Asia.

Ai piedi del podio l’ottimo Joel Esteban (KTnM Aspar), seguito da Alvaro Carpe (KTM Red Bull KTM Ajo) e dalla sorpresa del weekend, Casey O’Gorman, rider Itact GP che sostituisce il convalescente David Munoz.

In Top Ten anche il pole-man Joel Kelso (KTM LEVEL UP – MTA), settimo, Scott Ogden (KTM CIP Green Power), Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) e il migliore dei piloti italiani, Luca Lunetta, decimo con la Honda del SIC58 Squadra Corse.

A punti anche Marco Morelli (Honda MLav Racing), 11esimo, Hakim Danish (KTM MT Helmets – MSI), Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e i nostri Dennis Foggia (KTM Aspar), 14esimo e Nicola Carraro (Honda Snipers), 15esimo.

Stefano Nepa in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse ha chiuso 18esimo, mentre sono caduti Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA) e Guido Pini (KTM Intact GP).

Moto3 Gara Portimao - GP Portogallo - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 34:05.182
2 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi +1.663
3 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia +2.886
4 78 Joel Esteban Red Bull Ktm Tech3 +3.243
5 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +3.537
6 67 Casey O'gorman Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +4.123
7 66 Joel Kelso Levelup-mta +5.345
8 19 Scott Ogden Cip Green Power +5.390
9 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +5.483
10 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse +9.469
11 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing +9.556
12 13 Hakim Danish Frinsa - Mt Helmets - Msi +24.276
13 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +24.315
14 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team +29.897
15 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +29.972
16 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing +30.158
17 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe +30.188
18 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse +30.575
19 2 Zen Mitani Honda Team Asia +31.669
20 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe +39.512
21 22 David Almansa Leopard Racing +39.522

Portimao - GP Portogallo - Risultati Gara

