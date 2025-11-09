MotoGP

MotoGP | Bezzecchi trionfa a Portimao, caduta di Bagnaia: gli highlights della gara [VIDEO]

Il Bez è terzo nel Mondiale a +35 su Pecco

di Jessica Cortellazzi9 Novembre, 2025
Highlights MotoGP Portimao – Fantastica vittoria di Marco Bezzecchi nel Gran Premio del Portogallo. Il pilota dell’Aprilia mantiene salda la terza posizione nella classifica iridata con un vantaggio di 35 punti su Francesco Bagnaia, protagonista oggi di una caduta fortunatamente senza conseguenze.

A completare il podio, Alex Marquez (vincitore della Sprint Race) davanti alla KTM di Pedro Acosta. Quarto posto per Fermin Aldeguer, a precedere Brad Binder e Fabio Quartararo. Settimo Ai Ogura con l’Aprilia Trackhouse, davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e alla Honda LCR di Johann Zarco. Chiude la Top 10 il test rider KTM, Pol Espargarò.


