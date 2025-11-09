MotoGP | GP Portogallo, Alex Marquez: “Mi sono divertito”

GP Portogallo Portimao Gresini Racing 2025 – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio del Portogallo con un brillante secondo posto, confermando il suo ottimo stato di forma.

Sul tracciato di Portimao, il pilota spagnolo ha saputo interpretare al meglio una gara complessa, caratterizzata da condizioni tecniche impegnative e da un ritmo serrato imposto sin dalle prime battute da Marco Bezzecchi.

Dopo un avvio in cui ha tentato di tenere il passo del pilota Aprilia, Marquez ha optato per una strategia più conservativa, focalizzandosi sulla gestione delle gomme e in particolare dell’anteriore, elemento cruciale su un circuito così tecnico e ondulato.

Nonostante le difficoltà emerse nel finale, il pilota del Team Gresini ha mantenuto sangue freddo e ha difeso con determinazione la sua posizione da Pedro Acosta. Il weekend portoghese si chiude così con un bilancio estremamente positivo per Alex, dopo la vittoria Sprint arriva il secondo posto nella gara “lunga”.

Dichiarazioni Alex Marquez Gara GP Portogallo Portimao MotoGP 2025

“All’inizio della gara ho provato a seguire Marco, ma ho capito in fretta che oggi sarebbe stata dura. Ho mantenuto la posizione provando a gestire l’anteriore. Nel finale facevo fatica proprio sull’anteriore specialmente nella parte finale. Mi sono divertito e in generale è stato un fine settimana molto positivo.”

