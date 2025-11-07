Moto3 | Gp Portogallo: ad Almansa le pre-qualifiche

Moto3 Gp Portogallo Portimao Prove – David Almansa ha ottenuto il miglior tempo nel turno di Prove del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Il pilota del team Leopard Racing, ha registrato il suo best lap in 1:47.056, precedendo la Honda di Taiyo Furusato e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team). I piloti sono rientrati ai cinque minuti prima del termine a causa della pioggia.

Il migliore degli italiani è Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che ha preceduto Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse). A seguire, in settima posizione Joel Kelso (LEVEL UP – MTA), seguito da Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI) con Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a chiudere la Top 10.

Gli altri piloti che accedono direttamente al Q2 sono: Scott Odgen (CIP Green Power), Hakim Danish (FRINSA – MT Helmets – MSI), Casey O’Gorman (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Gli altri italiani: 16esimo Matteo Bertelle, 17esimo Marco Morelli, 18esimo Stefano Nepa e 20esimo Guido Pini.

