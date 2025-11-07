Moto3

Moto3 | Gp Portogallo: ad Almansa le pre-qualifiche

Il migliore degli italiani è Foggia, con il quarto tempo

di Jessica Cortellazzi7 Novembre, 2025
Moto3 Gp Portogallo Portimao Prove – David Almansa ha ottenuto il miglior tempo nel turno di Prove del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento del Motomondiale 2025. Il pilota del team Leopard Racing, ha registrato il suo best lap in 1:47.056, precedendo la Honda di Taiyo Furusato e Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team). I piloti sono rientrati ai cinque minuti prima del termine a causa della pioggia.

Il migliore degli italiani è Dennis Foggia (CFMOTO Gaviota Aspar Team) che ha preceduto Adrian Fernandez (Leopard Racing) e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse). A seguire, in settima posizione Joel Kelso (LEVEL UP – MTA), seguito da Angel Piqueras (FRINSA – MT Helmets – MSI) con Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a chiudere la Top 10.

Gli altri piloti che accedono direttamente al Q2 sono: Scott Odgen (CIP Green Power), Hakim Danish (FRINSA – MT Helmets – MSI), Casey O’Gorman (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Gli altri italiani: 16esimo Matteo Bertelle, 17esimo Marco Morelli, 18esimo Stefano Nepa e 20esimo Guido Pini.

Moto3 Prove Libere 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Leopard Racing 1:47.056
2 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:47.191 +0.135
3 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.295 +0.239
4 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:47.330 +0.274
5 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:47.364 +0.308
6 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:47.395 +0.339
7 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:47.443 +0.387
8 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:47.477 +0.421
9 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:47.652 +0.596
10 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:47.763 +0.707
11 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:47.792 +0.736
12 13 Hakim Danish Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:47.899 +0.843
13 67 Casey O'gorman Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.902 +0.846
14 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:47.926 +0.870
15 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:48.039 +0.983
16 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:48.094 +1.038
17 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:48.100 +1.044
18 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:48.172 +1.116
19 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:48.197 +1.141
20 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:48.212 +1.156
21 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:48.368 +1.312
22 2 Zen Mitani Honda Team Asia 1:48.447 +1.391
23 78 Joel Esteban Red Bull Ktm Tech3 1:48.549 +1.493
24 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:48.666 +1.610
25 45 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:49.350 +2.294

Portimao - GP Portogallo - Risultati Prove Libere 2

