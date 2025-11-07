MotoGP | Gp Portogallo Prove Libere 1: Alex Marquez in testa, Bezzecchi è secondo

MotoGP GP Portogallo Portimao Prove Libere 1 – Alex Marquez è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo MotoGP, 21esima e penultima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Portimao.

Il pilota del Gresini Racing ha fatto segnare il giro veloce con il tempo di 1:39.145, portando la Ducati GP 24 davanti all’Aprilia RS-GP25 del nostro Marco Bezzecchi, staccato di 0.196s.

Terzo tempo per la Yamaha Pramac di Jack Miller, con l’australiano che ha messo la sua M1 davanti alla migliore delle Honda, la RC213V del Team LCR di Johann Zarco.

Ottimo il quinto tempo di Pol Espargarò, che nonostante una caduta ad inizio sessione, ha portato la KTM del Team Tech3 (che abitualmente guida l’infortunato Maverick Vinales, ndr) davanti ai nostri Franco Morbidelli su Ducati GP 24 del VR46 Racing Team e Luca Marini, settimo sulla Honda RC2143V del Team Factory.

In Top Ten anche la seconda RC213V ufficiale, quella di Joan Mir, la KTM Factory di Pedro Acosta e la Ducati GP 24 del Gresini Racing di Fermin Aldeguer.

Lo spagnolo ha preceduto la Yamaha Factory di Fabio Quartararo, la Ducati GP 25 del VR46 Racing Team del romano Fabio Di Giannantonio e l’Aprilia RS-GP25 del Trackhouse MotoGP Team del giapponese Ai Ogura.

Al di sopra di ogni più rosea aspettativa il debutto sulla Ducati GP25 di Nicolò Bulega, che sostituisce l’infortunato Marc Marquez. Il vice-campione del Mondo della Superbike è stato autore di una bellissima sessione.

Dopo soli 30 giri percorsi a Jerez, è salito in sella sul toboga di Portimao ed è migliorato giro dopo giro, arrivando a chiudere (con gomme usate, ndr) sotto al secondo, esattamente a 0.928s.

Una gran bella prestazione per “Bulegas” che si è preso il lusso di mettersi dietro ben 8 piloti, tra cui il team-mate Pecco Bagnaia, che ha chiuso 17esimo a 1.161s dalla vetta.

Diciannovesimo e ventiduesimo tempo per i nostri Enea Bastianini (KTM Tech3) e Lorenzo Savadori (tester Aprilia che sostituisce l’infortunato Jorge Martin, ndr).

Da segnalare la brutta caduta di Raul Fernandez, con il pilota del Trackhouse MotoGP Team che è rimbalzato insieme alla sua Aprilia sull’air-fence. E’ stato visitato al centro medico e ora è stato trasferito all’ospedale locale per una TAC.

