Moto2 | Gp Portogallo: Canet il più veloce delle pre-qualifiche

Moto2 Gp Portogallo Portimao Prove – Aron Canet dopo il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, ha fatto sue anche le pre-qualifiche di Portimao, 21esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota Fantic Racing ha fatto segnare il nuovo record del circuito portoghese, 1:41.210. Alle spalle del #44 la Boscoscuro del Marc VDS Racing Team di Jake Dixon e Albert Arenas (Gresini). I due pagano un gap di 0.192s e 0.448s.

Manuel Gonzalez (Intact GP), che in classifica insegue a 9 punti Diogo Moreira, ha chiuso quarto, davanti a team-mate Senna Agius.

Sesto e settimo tempo per i rookies del Team Aspar Daniel Holgado e David Alonso, entrambi caduti dopo aver messo la ruota anteriore sul cordolo dopo che era scesa una leggera pioggia. Nessuna conseguenza per loro, che a bordo pista si sono scambiati opinioni sulle rispettive cadute.

In Top Ten anche Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Racing), Barry Baltus (Fantic Racing) e il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), 11esimo, il leader dela classifica iridata Diogo Moreira (Italtrans Racing Team, unico pilota a migliorare il proprio crono una volta tornato in pista dopo la leggera pioggia, ndr), Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing) e Alonso Lopez (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team).

Alessandro Moroso (Fantic Racing Eagle-1) al debutto, ha chiuso buon ultimo, a 3.339s dalla vetta.

