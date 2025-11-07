Moto2 | Gp Portogallo: Canet il più veloce delle pre-qualifiche
Il pilota Fantic Racing si conferma al comando, italiani fuori dalla Top Ten ma in Q2
Moto2 Gp Portogallo Portimao Prove – Aron Canet dopo il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, ha fatto sue anche le pre-qualifiche di Portimao, 21esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Il pilota Fantic Racing ha fatto segnare il nuovo record del circuito portoghese, 1:41.210. Alle spalle del #44 la Boscoscuro del Marc VDS Racing Team di Jake Dixon e Albert Arenas (Gresini). I due pagano un gap di 0.192s e 0.448s.
Manuel Gonzalez (Intact GP), che in classifica insegue a 9 punti Diogo Moreira, ha chiuso quarto, davanti a team-mate Senna Agius.
Sesto e settimo tempo per i rookies del Team Aspar Daniel Holgado e David Alonso, entrambi caduti dopo aver messo la ruota anteriore sul cordolo dopo che era scesa una leggera pioggia. Nessuna conseguenza per loro, che a bordo pista si sono scambiati opinioni sulle rispettive cadute.
In Top Ten anche Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Racing), Barry Baltus (Fantic Racing) e il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).
Qualificati direttamente alla Q2 anche Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), 11esimo, il leader dela classifica iridata Diogo Moreira (Italtrans Racing Team, unico pilota a migliorare il proprio crono una volta tornato in pista dopo la leggera pioggia, ndr), Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing) e Alonso Lopez (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team).
Alessandro Moroso (Fantic Racing Eagle-1) al debutto, ha chiuso buon ultimo, a 3.339s dalla vetta.
moto2 Prove Libere 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|1:41.210
|2
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:41.402
|+0.192
|3
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:41.658
|+0.448
|4
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.751
|+0.541
|5
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:41.751
|+0.541
|6
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:41.772
|+0.562
|7
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|1:41.793
|+0.583
|8
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:41.824
|+0.614
|9
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:41.826
|+0.616
|10
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:41.855
|+0.645
|11
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:41.896
|+0.686
|12
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:41.900
|+0.690
|13
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:42.098
|+0.888
|14
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:42.112
|+0.902
|15
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:42.158
|+0.948
|16
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:42.266
|+1.056
|17
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:42.279
|+1.069
|18
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:42.286
|+1.076
|19
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:42.342
|+1.132
|20
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:42.369
|+1.159
|21
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:42.460
|+1.250
|22
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:42.515
|+1.305
|23
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:42.882
|+1.672
|24
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|1:42.894
|+1.684
|25
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:43.015
|+1.805
|26
|61
|Eric Fernandez
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:43.345
|+2.135
|27
|85
|Xabi Zurutuza
|Onlyfans American Racing Team
|1:43.455
|+2.245
|28
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:43.564
|+2.354
|29
|91
|Alessandro Morosi
|Fantic Racing Eagle-1
|1:44.549
|+3.339
Portimao - GP Portogallo - Risultati Prove Libere 2
