Moto2

Moto2 | Gp Portogallo: Canet il più veloce delle pre-qualifiche

Il pilota Fantic Racing si conferma al comando, italiani fuori dalla Top Ten ma in Q2

di Alessio Brunori7 Novembre, 2025
Moto2 | Gp Portogallo: Canet il più veloce delle pre-qualificheMoto2 | Gp Portogallo: Canet il più veloce delle pre-qualifiche

Moto2 Gp Portogallo Portimao Prove – Aron Canet dopo il miglior tempo nelle prove libere del Gran Premio del Portogallo classe Moto2, ha fatto sue anche le pre-qualifiche di Portimao, 21esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota Fantic Racing ha fatto segnare il nuovo record del circuito portoghese, 1:41.210. Alle spalle del #44 la Boscoscuro del Marc VDS Racing Team di Jake Dixon e Albert Arenas (Gresini). I due pagano un gap di 0.192s e 0.448s.

Manuel Gonzalez (Intact GP), che in classifica insegue a 9 punti Diogo Moreira, ha chiuso quarto, davanti a team-mate Senna Agius.

Sesto e settimo tempo per i rookies del Team Aspar Daniel Holgado e David Alonso, entrambi caduti dopo aver messo la ruota anteriore sul cordolo dopo che era scesa una leggera pioggia. Nessuna conseguenza per loro, che a bordo pista si sono scambiati opinioni sulle rispettive cadute.

In Top Ten anche Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Racing), Barry Baltus (Fantic Racing) e il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Celestino Vietti (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team), 11esimo, il leader dela classifica iridata Diogo Moreira (Italtrans Racing Team, unico pilota a migliorare il proprio crono una volta tornato in pista dopo la leggera pioggia, ndr), Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing) e Alonso Lopez (Boscoscuro Beta Tools SpeedRS Team).

Alessandro Moroso (Fantic Racing Eagle-1) al debutto, ha chiuso buon ultimo, a 3.339s dalla vetta.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Prove Libere 2 Portimao - GP Portogallo - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 44 Aron Canet Fantic Racing 1:41.210
2 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:41.402 +0.192
3 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:41.658 +0.448
4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.751 +0.541
5 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:41.751 +0.541
6 27 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:41.772 +0.562
7 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:41.793 +0.583
8 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:41.824 +0.614
9 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:41.826 +0.616
10 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:41.855 +0.645
11 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:41.896 +0.686
12 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:41.900 +0.690
13 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:42.098 +0.888
14 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:42.112 +0.902
15 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:42.158 +0.948
16 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:42.266 +1.056
17 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:42.279 +1.069
18 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:42.286 +1.076
19 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:42.342 +1.132
20 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:42.369 +1.159
21 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:42.460 +1.250
22 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:42.515 +1.305
23 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:42.882 +1.672
24 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 1:42.894 +1.684
25 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:43.015 +1.805
26 61 Eric Fernandez Qjmotor - Frinsa - Msi 1:43.345 +2.135
27 85 Xabi Zurutuza Onlyfans American Racing Team 1:43.455 +2.245
28 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:43.564 +2.354
29 91 Alessandro Morosi Fantic Racing Eagle-1 1:44.549 +3.339

Portimao - GP Portogallo - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Moto3 | Rueda operato alla mano destraMoto3 | Rueda operato alla mano destra
Moto3

Moto3 | Rueda operato alla mano destra

Il pilota del Team Red Bull Ajo aveva anche subito un arresto cardiaco dopo l'incidente di Sepang
Red Bull Ajo Moto3 2025 – Josè Antonio Rueda, Campione del Mondo Moto3 2025, è stato operato alla mano destra

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00046motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00011motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00002motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00035motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00007motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00026motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00043motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00037motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00038motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00058motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00045motogp-gp-malesia-sepang-race-2025-00020

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news