In evidenza

Moto3 | Gp Giappone Prove Libere 1: Fernandez precede Piqueras

Pini settimo è il migliore degli italiani, in pista anche il rientrante Matteo Bertelle

di Alessio Brunori26 Settembre, 2025
Moto3 | Gp Giappone Prove Libere 1: Fernandez precede PiquerasMoto3 | Gp Giappone Prove Libere 1: Fernandez precede Piqueras

Moto3 Gp Giappone Motegi Prove Libere 1 – Adrian Fernandez su Honda è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, 17esima tappa del Motomondiale 2025.

Sul tracciato di Motegi il pilota del Leopard Racing ha fermato il cronometro sul tempo di 1:55.947, andando a precedere le KTM di Angel Piqueras (MT Helmets – MSI) e del leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull Ajo).

Dietro a Rueda troviamo Joel Kelso (KTM MTA), David Almansa (Honda Leopard), Scott Ogden (KTM CIP) e il pmigliore dei piloti italiani, Guido Pini, KTM Intact GP, settimo a 0.566s dalla vetta.

In Top Ten anche Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) David Munoz (KTM Intact GP) e Maximo Quiles (KTM Aspar). Gli altri italiani: 12esimo Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), 15esimo Riccardo Rossi (Honda Snipers), 16esimo Nicola Carraro (Honda Snipers), 17esimo il rientrante Matteo Bertelle (KTM MTA), 18esimo Dennis Foggia (KTM Aspar) e 24esimo Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse)

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Prove Libere 1 Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 31 A. Fernandez Leopard Racing 1:55.947
2 36 A. Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:55.972 +0.025
3 99 J. Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:55.990 +0.043
4 66 J. Kelso Levelup-mta 1:56.060 +0.113
5 22 D. Almansa Leopard Racing 1:56.220 +0.273
6 19 S. Ogden Cip Green Power 1:56.500 +0.553
7 94 G. Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:56.513 +0.566
8 6 R. Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:56.606 +0.659
9 64 D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:56.747 +0.800
10 28 M. Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:56.889 +0.942
11 73 V. Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:56.951 +1.004
12 58 L. Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:56.982 +1.035
13 95 M. Morelli Gryd - Mlav Racing 1:57.019 +1.072
14 72 T. Furusato Honda Team Asia 1:57.094 +1.147
15 54 R. Rossi Rivacold Snipers Team 1:57.231 +1.284
16 10 N. Carraro Rivacold Snipers Team 1:57.244 +1.297
17 18 M. Bertelle Levelup-mta 1:57.301 +1.354
18 71 D. Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:57.338 +1.391
19 8 E. O'shea Gryd - Mlav Racing 1:57.403 +1.456
20 12 J. Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:57.576 +1.629
21 83 A. Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:57.598 +1.651
22 55 N. Dettwiler Cip Green Power 1:57.933 +1.986
23 14 C. Buchanan Denssi Racing - Boe 1:57.934 +1.987
24 82 S. Nepa Sic58 Squadra Corse 1:58.120 +2.173
25 21 R. Moodley Denssi Racing - Boe 1:58.369 +2.422
26 93 A. Aditama Honda Team Asia 1:58.614 +2.667

Motegi - GP Giappone - Risultati Prove Libere 1

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00002.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00047.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00059.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00048.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00007.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00063.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00027.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00014.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00042.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00010.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00040.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00004.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news