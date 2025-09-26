Moto3 | Gp Giappone Prove Libere 1: Fernandez precede Piqueras
Pini settimo è il migliore degli italiani, in pista anche il rientrante Matteo Bertelle
Moto3 Gp Giappone Motegi Prove Libere 1 – Adrian Fernandez su Honda è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, 17esima tappa del Motomondiale 2025.
Sul tracciato di Motegi il pilota del Leopard Racing ha fermato il cronometro sul tempo di 1:55.947, andando a precedere le KTM di Angel Piqueras (MT Helmets – MSI) e del leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull Ajo).
Dietro a Rueda troviamo Joel Kelso (KTM MTA), David Almansa (Honda Leopard), Scott Ogden (KTM CIP) e il pmigliore dei piloti italiani, Guido Pini, KTM Intact GP, settimo a 0.566s dalla vetta.
In Top Ten anche Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) David Munoz (KTM Intact GP) e Maximo Quiles (KTM Aspar). Gli altri italiani: 12esimo Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), 15esimo Riccardo Rossi (Honda Snipers), 16esimo Nicola Carraro (Honda Snipers), 17esimo il rientrante Matteo Bertelle (KTM MTA), 18esimo Dennis Foggia (KTM Aspar) e 24esimo Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse)
Moto3 Prove Libere 1 Motegi - GP Giappone - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|31
|A. Fernandez
|Leopard Racing
|1:55.947
|2
|36
|A. Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:55.972
|+0.025
|3
|99
|J. Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:55.990
|+0.043
|4
|66
|J. Kelso
|Levelup-mta
|1:56.060
|+0.113
|5
|22
|D. Almansa
|Leopard Racing
|1:56.220
|+0.273
|6
|19
|S. Ogden
|Cip Green Power
|1:56.500
|+0.553
|7
|94
|G. Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:56.513
|+0.566
|8
|6
|R. Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:56.606
|+0.659
|9
|64
|D. Muñoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:56.747
|+0.800
|10
|28
|M. Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:56.889
|+0.942
|11
|73
|V. Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:56.951
|+1.004
|12
|58
|L. Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:56.982
|+1.035
|13
|95
|M. Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:57.019
|+1.072
|14
|72
|T. Furusato
|Honda Team Asia
|1:57.094
|+1.147
|15
|54
|R. Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:57.231
|+1.284
|16
|10
|N. Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:57.244
|+1.297
|17
|18
|M. Bertelle
|Levelup-mta
|1:57.301
|+1.354
|18
|71
|D. Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:57.338
|+1.391
|19
|8
|E. O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:57.403
|+1.456
|20
|12
|J. Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:57.576
|+1.629
|21
|83
|A. Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:57.598
|+1.651
|22
|55
|N. Dettwiler
|Cip Green Power
|1:57.933
|+1.986
|23
|14
|C. Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:57.934
|+1.987
|24
|82
|S. Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:58.120
|+2.173
|25
|21
|R. Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:58.369
|+2.422
|26
|93
|A. Aditama
|Honda Team Asia
|1:58.614
|+2.667
Motegi - GP Giappone - Risultati Prove Libere 1
