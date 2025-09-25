MotoGP | Bagnaia: “Marquez senza rivali, voglio tornare a lottare con lui”

GP Giappone Motegi Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia ha parlato alla vigilia della prima giornata di prove del Gran Premio del Giappone, 17esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il centauro della Ducati, tre volte iridato, una in Moto2 e due in Top Class, ha parlato della stagione che sta per finire, del mancato feeling con la Ducati Desmosedici GP 25, del suo team-mate Marc Marquez, che domenica potrà festeggiare il nono Titolo iridato e della collaborazione con Casey Stoner.

Ecco cosa ha detto il #63 della Ducati, che ha sottolineato come Marc non abbia avuto rivali, ma che non ha dovuto sempre spingere al massimo perchè non ha avuto avversari.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Penso che Marc sia stato quasi senza rivali finora quest’anno. Raramente è stato completamente sfidato e non ha dovuto dare il 100% per tutto l’anno. Lo si può vedere anche nei tempi – ha detto Bagnaia così come riportato da Speedweek.com – Nel 2025 le gare nel complesso sono state spesso più lente rispetto all’anno precedente. Il mio obiettivo è tornare lì e lottare con lui per la vetta. ”

Poi parlando con Sky Sport ha aggiunto: “Penso ci sia poco da aggiungere a quello che ha fatto in questa stagione Marquez. Sicuramente è l’unico pilota che ha saputo fare la differenza. Soprattutto con la GP25: è stato l’unico a poterla guidare al 100%. E’ stato quasi un campionato senza rivali, non ha mai avuto pensieri da parte di nessuno ed è stato imbattibile.”

Bagnaia ha parlato poi della collaborazione con Casey Stoner, con l’australiano che dopo essere stato al suo box a Misano e in pista ad osservarlo, è stato anche al Ranch di Valentino Rossi e sui Kart sempre con la VR46 Riders Academy, Rossi compreso.

“Casey ha fornito agli ingegneri un altro punto di vista, è stato di aiuto perché ha detto cose diverse. Poi abbiamo passato del tempo insieme anche dopo, girando sui kart e al Ranch, abbiamo parlato molto. Ha visto chiaramente come si comporta la mia Ducati, è molto sensibile e ascoltarlo è utile. Ora è il momento migliore per avere qualcuno come lui al fianco.”

