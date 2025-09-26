Moto2 | Gp Giappone Prove Libere 1: Dixon al comando, Arbolino è secondo
Nono tempo per il vincitore di Misano, Celestino Vietti
Moto2 Gp Giappone Motegi Prove Libere 1 – E’ di Jake Dixon il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone classe Moto2, 17esima tappa del Motomondiale 2025.
Il pilota del Marc VDS Racing Team, che ha girato in 1:49.067, ha chiuso davanti al nostro Tony Arbolino, con ill pilota del Pramac Racing che dopo Misano si è poi recato a Barcellona, dove è stato operato all’ospedale universitario Dexeus per la sindrome compartimentale cronica all’avambraccio destro. L’operazione eseguita dal professor Xavier Mir ha avuto successo.
Terzo tempo per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP), con il #18 seguito dal rookie nonché iridato 2024 della Moto3, David Alonso (Aspar), da Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Izan Guevara (Pramac Racing) e Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP).
In Top Ten anche Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) e Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo).
Aron Canet (Fantic Racing) ha chiuso 11esimo, davanti a Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team), Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).
moto2 Prove Libere 1 Motegi - GP Giappone - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|96
|J. Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:49.067
|2
|14
|T. Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:49.242
|+0.175
|3
|18
|M. Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:49.306
|+0.239
|4
|80
|D. Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:49.477
|+0.410
|5
|16
|J. Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:49.479
|+0.412
|6
|28
|I. Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:49.528
|+0.461
|7
|84
|Z. Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:49.567
|+0.500
|8
|71
|A. Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:49.728
|+0.661
|9
|13
|C. Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:49.739
|+0.672
|10
|17
|D. Muñoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:49.757
|+0.690
|11
|44
|A. Canet
|Fantic Racing
|1:49.791
|+0.724
|12
|24
|M. Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:49.847
|+0.780
|13
|21
|A. Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:49.872
|+0.805
|14
|12
|F. Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:49.941
|+0.874
|15
|10
|D. Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:49.972
|+0.905
|16
|4
|I. Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:50.051
|+0.984
|17
|75
|A. Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:50.085
|+1.018
|18
|95
|C. Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:50.087
|+1.020
|19
|15
|D. Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:50.212
|+1.145
|20
|7
|B. Baltus
|Fantic Racing
|1:50.235
|+1.168
|21
|81
|S. Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:50.287
|+1.220
|22
|99
|A. Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:50.378
|+1.311
|23
|64
|M. Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:50.454
|+1.387
|24
|27
|D. Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:50.637
|+1.570
|25
|92
|Y. Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:50.826
|+1.759
|26
|9
|J. Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:50.975
|+1.908
|27
|11
|A. Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:51.029
|+1.962
|28
|19
|U. Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:51.550
|+2.483
Motegi - GP Giappone - Risultati Prove Libere 1
