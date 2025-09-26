Moto2 | Gp Giappone Prove Libere 1: Dixon al comando, Arbolino è secondo

Moto2 Gp Giappone Motegi Prove Libere 1 – E’ di Jake Dixon il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone classe Moto2, 17esima tappa del Motomondiale 2025.

Il pilota del Marc VDS Racing Team, che ha girato in 1:49.067, ha chiuso davanti al nostro Tony Arbolino, con ill pilota del Pramac Racing che dopo Misano si è poi recato a Barcellona, dove è stato operato all’ospedale universitario Dexeus per la sindrome compartimentale cronica all’avambraccio destro. L’operazione eseguita dal professor Xavier Mir ha avuto successo.

Terzo tempo per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP), con il #18 seguito dal rookie nonché iridato 2024 della Moto3, David Alonso (Aspar), da Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Izan Guevara (Pramac Racing) e Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP).

In Top Ten anche Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) e Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo).

Aron Canet (Fantic Racing) ha chiuso 11esimo, davanti a Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team), Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

