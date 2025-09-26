In evidenza

Moto2 | Gp Giappone Prove Libere 1: Dixon al comando, Arbolino è secondo

Nono tempo per il vincitore di Misano, Celestino Vietti

di Alessio Brunori26 Settembre, 2025
Moto2 Gp Giappone Motegi Prove Libere 1 – E’ di Jake Dixon il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone classe Moto2, 17esima tappa del Motomondiale 2025.

Il pilota del Marc VDS Racing Team, che ha girato in 1:49.067, ha chiuso davanti al nostro Tony Arbolino, con ill pilota del Pramac Racing che dopo Misano si è poi recato a Barcellona, dove è stato operato all’ospedale universitario Dexeus per la sindrome compartimentale cronica all’avambraccio destro. L’operazione eseguita dal professor Xavier Mir ha avuto successo.

Terzo tempo per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP), con il #18 seguito dal rookie nonché iridato 2024 della Moto3, David Alonso (Aspar), da Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Izan Guevara (Pramac Racing) e Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP).

In Top Ten anche Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) e Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo).

Aron Canet (Fantic Racing) ha chiuso 11esimo, davanti a Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team), Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e Diogo Moreira (Italtrans Racing Team).

moto2 Prove Libere 1 Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 96 J. Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:49.067
2 14 T. Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:49.242 +0.175
3 18 M. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:49.306 +0.239
4 80 D. Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:49.477 +0.410
5 16 J. Roberts Onlyfans American Racing Team 1:49.479 +0.412
6 28 I. Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:49.528 +0.461
7 84 Z. Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:49.567 +0.500
8 71 A. Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:49.728 +0.661
9 13 C. Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:49.739 +0.672
10 17 D. Muñoz Red Bull Ktm Ajo 1:49.757 +0.690
11 44 A. Canet Fantic Racing 1:49.791 +0.724
12 24 M. Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:49.847 +0.780
13 21 A. Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:49.872 +0.805
14 12 F. Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:49.941 +0.874
15 10 D. Moreira Italtrans Racing Team 1:49.972 +0.905
16 4 I. Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:50.051 +0.984
17 75 A. Arenas Italjet Gresini Moto2 1:50.085 +1.018
18 95 C. Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:50.087 +1.020
19 15 D. Binder Italjet Gresini Moto2 1:50.212 +1.145
20 7 B. Baltus Fantic Racing 1:50.235 +1.168
21 81 S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:50.287 +1.220
22 99 A. Huertas Italtrans Racing Team 1:50.378 +1.311
23 64 M. Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:50.454 +1.387
24 27 D. Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:50.637 +1.570
25 92 Y. Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:50.826 +1.759
26 9 J. Navarro Klint Forward Factory Team 1:50.975 +1.908
27 11 A. Escrig Klint Forward Factory Team 1:51.029 +1.962
28 19 U. Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:51.550 +2.483

Motegi - GP Giappone - Risultati Prove Libere 1

