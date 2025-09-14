Moto3 | Gp Misano Gara: capolavoro Rueda, beffato Quiles, Fernandez è terzo

Moto3 GP San Marino e Riviera di Rimini Gara – Josè Antonio Rueda vince il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini classe Moto3 con uno splendido sorpasso all’ultima curva, la Misano 2 sul rookie Maximo Quiles. Sul terzo gradino del podio Adrian Fernandez, con la Honda del Leopard Racing.

Per Rueda, sempre più leader del Mondiale, ottava vittoria stagionale, nona in carriera, mentre per Quiles settimo podio stagionale

Allo start scatta bene Valentin Perrone dalla pole position, ma il pilota del Team Red Bull KTM Tech3 viene passato dal compagno di marca Joel Kelso (MTA). Buona anche la partenza di David Munoz, Quiles è decimo, mentre il migliore degli italiani è Guido Pini, 13esimo.

I primi Kelso, Perrone, Munoz, Rueda, Fernandez, Quiles, e Piqueras sono racchiusi in poco più di un secondo. Nel corso del quinto giro un contatto tra Valentin Perrone e David Munoz, con quest’ultimo che tampona il pole-man, fa perdere molte posizioni al #64, che rientra addirittura 19esimo.

Nel corso del settimo giro Rueda si porta al comando e al giro successivo rientra ai box il nostro Nicola Carraro (Honda Snipers), per un problema ai freni.

La gara prosegue con i primi che si scambiano le posizioni, Kelso con una moto velocissima sembra poter attaccare, mentre a 4 giri dalla fine cade Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse), mentre era 14esimo. Nella caduta è coinvolto pur senza cadere David Almansa, che perde posizioni.

Recupera Perrone, che a tre giri dalla fine si riporta in testa, ma Rueda non ci sta e si riprende la leadership. Fantastico doppio sorpasso di Quiles dopo il curvone, con il pilota Aspar che punta la vittoria, mentre sbaglia Perrone che dice addio a chance di vittoria.

Quando Quiles pregustava già la vittoria, arriva il grande sorpasso di Rueda, che alla staccata dell’ultima curva entra sul #28 andando a vincere. Sul podio Quiles e un Adrian Fernandez che recupera nel finale, unica Honda nel gruppo di testa.

Quarto all’arrivo Joel Kelso, che chiude davanti a ad Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI), al sopracitato Perrone, a David Munoz (KTM Intact GP) e Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI). Guido Pini, il migliore dei piloti italiani chiude nono in sella alla seconda KTM del Team Intact GP, mentre chiude la Top Ten Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

A punti anche Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3), Taiyo Furusato (Honda Team Asia), il nostro Dennis Foggia (KTM Aspar), 13esimo, David Almansa (Honda Leopard) e Scott Ogden (KTM CIP).

Gli altri italiani non hanno chiuso a punti e sono: Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) 18esimo, Riccardo Rossi (Honda Snipers) 20esimo e il team-mate di quest’ultimo Nicola Carraro, 22esimo dopo essere tornato in pista dopo il problema ai freni.

La classifica iridata vede Rueda aumentare il suo vantaggio, portandosi a 295 punti, 78 più di Piqueras e 107 più di Quiles.

Foto: Valter Magatti

