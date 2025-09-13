MotoGP | GP Misano, Bastianini: “Ottenuto quasi il massimo””

GP San Marino e Riviera di Rimini Misano KTM Tech3 MotoGP 2025 – Sprint Race positiva per Enea Bastianini che, anche se non ha chiuso in zona punti, è riuscito a rimontare dalla ventesima alla decima posizione. Il pilota riminese, caduto nelle Qualifiche di questa mattina, ha dichiarato di non riuscire ad estrarre il potenziale della sua KTM.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race GP Misano KTM Tech3 MotoGP 2025

“Purtroppo la qualifica è finita subito perché nel giro di out della seconda gomma mi son steso, peccato perché comunque partire 19esimi è un disastro. Però dai, alla fine son venuto su, son riuscito a rimontare fino alla decima posizione. E in gara mi son trovato un po’ meglio, però la verità è che qua non stiamo riuscendo a sfruttare il potenziale della nostra moto. Spero di trovare qualcosa per domani per poter fare qualcosina in più. Non so se mi sarei giocato la Q2 o meno, ma avrei potuto fare meglio. Quella curva lì è un po’ bastarda perché sono entrato pianissimo e mi si è chiusa, dopo sono andato a prendere l’altra moto ma ho fatto solo un giro con la gomma usata, quindi non sono riuscito a migliorare. La verità è che qua quando monto le gomme nuove non mi trovo a mio agio, sento che ho troppe vibrazioni e la moto diventa molto instabile. Oggi in gara vedevo che non riuscivo a uscire forte, anche se aprivo tutto non non riuscivo a rimanere agganciato agli altri. Quindi dovremmo lavorare un po’ con potenza e assetto per cercare di non perdere tutto quel gap in quel punto lì. Comunque della gara sono abbastanza contento, ovvio che se partivo decimo e recuperavo nove posizioni era meglio! Però comunque sia devo dire che oggi abbiamo ottenuto quasi il massimo di quello che potevamo tenere, quindi dobbiamo essere soddisfatti. Per domani mi piacerebbe fare un altro step per andare a guadagnare un po’ più avanti”

Foto: Valter Magatti

3.5/5 - (4 votes)