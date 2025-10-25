Moto3 | Gp Malesia: pole di Almansa, doppietta Honda, Pini è quarto

Moto3 Gp Malesia Sepang Qualifiche – E’ di David Almansa la pole position del Gran Premio della Malesia classe Moto3, 20esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma al Sepang International Circuit.

Il pilota Honda Leopard (alla seconda pole stagionale e in carriera dopo quella di Barcellona, ndr) l’ha ottenuta sotto alla bandiera a scacchi con il crono di 2:09.846, crono di soli 0.094s migliore di quello fatto realizzare dal compagno di marca Taiyo Furusato (Team Asia), che pochi secondi prima era passato in testa alla sessione.

Doppietta Honda quindi, con la KTM del Team Red Bull Ajo del Campione del Mondo 2025 Josè Antonio Rueda che completa la prima fila con un gap da Almansa di 0.230s.

Quarto tempo e seconda fila per il nostro Guido Pini (KTM Intact GP, passato dalla Q1, ndr), con i pilota toscano che ha preceduto il team-mate Brian Uriarte (che sostituisce l’infortunato David Munoz, ndr) e Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo).

Valentin Perrone in sella alla KTM del Team Red Bull Tech3 ha chiuso settimo e condividerà la terza fila dello schieramento con Maximo Quiles (KTM Aspar) e Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI).

Luca Lunetta in sella alla Honda del SIC58 Squadra Corse è decimo, staccato di 0.835s dalla vetta. Il pilota romano che ha girato in 2:10.681, precede la KTM del Team LEVELUP-MTA di Joel Kelso e il compagno di marca Adrian Fernandez (Leopard Racing).

Solamente 18esimo Matteo Bertelle (KTM LEVELUP-MTA), che ha dapprima avuto un piccolo problema alla frizione e che è poi scivolato mentre tentava il time-attack.

Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri i nostri Nicola Carraro (Honda Snipers) che scatterà dalla 19esima casella, Riccardo Rossi (Honda Snipers) 22esimo e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 23esimo.

Foto: Valter Magatti

