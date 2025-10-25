MotoGP | Gp Malesia: Bagnaia torna in pole, Morbidelli è terzo

MotoGP Gp Malesia Sepang Qualifiche – Un redivivo Pecco Bagnaia ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Malesia, 20esima tappa della MotoGP 2025.

Al Sepang International Circuit, dopo essere passato dalla Q1 (secondo tempo alle spalle di Aldeguer, ndr) il pilota di Chivasso è tornato a guidare come in Giappone, andando a cogliere la terza partenza al “palo” della stagione, 27esima in Top Class, la 34esima in carriera.

Il #63 ha sfruttato la Q1 e con una piccola modifica è tornato ad essere competitivo ai massimo livelli dopo che nelle ultime gare aveva faticato restando nelle retrovie.

In prima fila con il tre volte iridato partiranno altre due Ducati, le Desmosedici GP 24 di Alex Marquez (Gresini Racing) e Franco Morbidelli (VR46 Racing Team), staccati rispettivamente di 0.016s e 0.158s. Per la casa di Borgo Panigale 25esima prima fila completa, quinta della stagione.

Ottima anche la qualifica di Fabio Quartararo, che fino alla bandiera a scacchi ha provato ad insidiare Bagnaia. “El Diablo” ha chiuso quarto dopo aver dato tutto in sella ad una moto, la Yamaha, che non è competitiva ai massimi livelli, soprattutto in gara.

In seconda fila con il pilota di Nizza ci saranno Pedro Acosta (KTM Factory), scivolato nelle fasi finali delle qualifiche, poi risalito in sella senza migliorare e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini Racing). Il ritardo dei due da Bagnaia è di 0.362s e 0.438s.

Settimo tempo per la migliore delle Honda, quella dello spagnolo Joan Mir. Il #36 è davanti alla Ducati Desmosedici GP 25 di Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing Team) e al compagno di marca Johann Zarco (LCR), che completa la terza fila.

Due Yamaha e una KTM in quarta fila, la YZR-M1 Factory di Alex Rins, quella del Pramac Racing di Jack Miller e la RC16 del tester Pol Espargarò, che sostituisce l’infortunato Maverick Vinales.

Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri i nostri piloti titolari: Luca Marini, rider Honda Factory (il più veloce delle FP2) che ha chiuso terzo e che quindi partirà dalla 13esima casella, Marco Bezzecchi, rider Aprilia Factory, che ha ottenuto il quarto tempo della Q1 e che partirà 14esimo ed Enea Bastianini, rider KTM Tech3, che partirà dalla 19esima casella avendo ottenuto il nono tempo.

I collaudatori Lorenzo Savadori (Aprilia) e Michele Pirro (Ducati), che sostituiscono rispettivamente gli infortunati Jorge Martin e Marc Marquez, partiranno invece dalla 21esima e 22esima posizione. Male la nuova Yamaha V4, che ha chiuso ultima con il tester Augusto Fernandez, a 2.234s dalla vetta (della Q1, ndr).

Foto: Valter Magatti

