Moto3 | Gp Indonesia Qualifiche: Fernandez, pole con record, Lunetta è ottavo
In prima fila anche David Munoz e Joel Kelso
Moto3 Gp Indonesia Mandalika Qualifiche – Adrian Fernandez ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Indonesia classe Moto3, 18esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Mandalika.
Il pilota del Leopard Racing l’ha ottenuta con il crono di 1:37.022, nuovo record della pista indonesiana (il vecchio apparteneva ad Ivan Ortolà, che aveva girato in 1:37.332, ndr). Per Fernandez seconda pole in carriera dopo quella di Sepang 2024.
In prima fila con il #31 partiranno David Munoz su KTM del Team Intact GP e Joel Kelso su KTM del Team MTA, staccati rispettivamente di 0.099s e 0.152s
Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) aprirà la seconda fila con il quarto tempo e avrà accanto a se Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e il rookie Aspar, Maximo Quiles.
Terza fila per David Almansa (Honda Leopard), per il migliore dei piloti italiani, il romano Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) e per il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).
Guido Pini, rider KTM Intact GP ha chiuso decimo e condividerà la quarta fila con Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e con il connazionale del Team Aspar, Dennis Foggia.
Più indietro Matteo Bertelle (KTM MTA, alla sua seconda gara dopo il lungo stop, ndr) e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), che hanno chiuso in 16esima e 17esima posizione.
Non è riuscito a passare la Q1 Riccardo Rossi (Honda Snipers), che partirà dalla settima fila, 20esimo tempo. Assente Valentin Perrone dichiarato “unfit” dopo il brutto high-side del venerdì.
Il pilota Red Bull KTM Tech3 aveva preso parte alla FP2 del sabato mattina ma successivamente è stato dichiarato non idoneo a prendere parte al resto del weekend di gara.
Moto3 Qualifica 2 Mandalika - GP Indonesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:37.022
|2
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:37.121
|+0.099
|3
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:37.174
|+0.152
|4
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:37.181
|+0.159
|5
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:37.240
|+0.218
|6
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:37.363
|+0.341
|7
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:37.383
|+0.361
|8
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:37.510
|+0.488
|9
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:37.547
|+0.525
|10
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:37.577
|+0.555
|11
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:37.644
|+0.622
|12
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:37.707
|+0.685
|13
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:37.710
|+0.688
|14
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:37.760
|+0.738
|15
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:37.965
|+0.943
|16
|18
|Matteo Bertelle
|Levelup-mta
|1:38.293
|+1.271
|17
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:38.408
|+1.386
|18
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:38.508
|+1.486
Mandalika - GP Indonesia - Risultati Qualifica 2
