Moto3 | Gp Indonesia Qualifiche: Fernandez, pole con record, Lunetta è ottavo

Moto3 Gp Indonesia Mandalika Qualifiche – Adrian Fernandez ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Indonesia classe Moto3, 18esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Mandalika.

Il pilota del Leopard Racing l’ha ottenuta con il crono di 1:37.022, nuovo record della pista indonesiana (il vecchio apparteneva ad Ivan Ortolà, che aveva girato in 1:37.332, ndr). Per Fernandez seconda pole in carriera dopo quella di Sepang 2024.

In prima fila con il #31 partiranno David Munoz su KTM del Team Intact GP e Joel Kelso su KTM del Team MTA, staccati rispettivamente di 0.099s e 0.152s

Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) aprirà la seconda fila con il quarto tempo e avrà accanto a se Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e il rookie Aspar, Maximo Quiles.

Terza fila per David Almansa (Honda Leopard), per il migliore dei piloti italiani, il romano Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) e per il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Guido Pini, rider KTM Intact GP ha chiuso decimo e condividerà la quarta fila con Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e con il connazionale del Team Aspar, Dennis Foggia.

Più indietro Matteo Bertelle (KTM MTA, alla sua seconda gara dopo il lungo stop, ndr) e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), che hanno chiuso in 16esima e 17esima posizione.

Non è riuscito a passare la Q1 Riccardo Rossi (Honda Snipers), che partirà dalla settima fila, 20esimo tempo. Assente Valentin Perrone dichiarato “unfit” dopo il brutto high-side del venerdì.

Il pilota Red Bull KTM Tech3 aveva preso parte alla FP2 del sabato mattina ma successivamente è stato dichiarato non idoneo a prendere parte al resto del weekend di gara.

