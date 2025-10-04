Moto3

Moto3 | Gp Indonesia Qualifiche: Fernandez, pole con record, Lunetta è ottavo

In prima fila anche David Munoz e Joel Kelso

di Alessio Brunori4 Ottobre, 2025
Moto3 Gp Indonesia Mandalika Qualifiche – Adrian Fernandez ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Indonesia classe Moto3, 18esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Mandalika.

Il pilota del Leopard Racing l’ha ottenuta con il crono di 1:37.022, nuovo record della pista indonesiana (il vecchio apparteneva ad Ivan Ortolà, che aveva girato in 1:37.332, ndr). Per Fernandez seconda pole in carriera dopo quella di Sepang 2024.

In prima fila con il #31 partiranno David Munoz su KTM del Team Intact GP e Joel Kelso su KTM del Team MTA, staccati rispettivamente di 0.099s e 0.152s

Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) aprirà la seconda fila con il quarto tempo e avrà accanto a se Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e il rookie Aspar, Maximo Quiles.

Terza fila per David Almansa (Honda Leopard), per il migliore dei piloti italiani, il romano Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) e per il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo).

Guido Pini, rider KTM Intact GP ha chiuso decimo e condividerà la quarta fila con Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e con il connazionale del Team Aspar, Dennis Foggia.

Più indietro Matteo Bertelle (KTM MTA, alla sua seconda gara dopo il lungo stop, ndr) e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), che hanno chiuso in 16esima e 17esima posizione.

Non è riuscito a passare la Q1 Riccardo Rossi (Honda Snipers), che partirà dalla settima fila, 20esimo tempo. Assente Valentin Perrone dichiarato “unfit” dopo il brutto high-side del venerdì.

Il pilota Red Bull KTM Tech3 aveva preso parte alla FP2 del sabato mattina ma successivamente è stato dichiarato non idoneo a prendere parte al resto del weekend di gara.

Moto3 Qualifica 2 Mandalika - GP Indonesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:37.022
2 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:37.121 +0.099
3 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:37.174 +0.152
4 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:37.181 +0.159
5 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:37.240 +0.218
6 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:37.363 +0.341
7 22 David Almansa Leopard Racing 1:37.383 +0.361
8 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:37.510 +0.488
9 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:37.547 +0.525
10 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:37.577 +0.555
11 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:37.644 +0.622
12 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:37.707 +0.685
13 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:37.710 +0.688
14 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:37.760 +0.738
15 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:37.965 +0.943
16 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:38.293 +1.271
17 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:38.408 +1.386
18 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:38.508 +1.486

Mandalika - GP Indonesia - Risultati Qualifica 2

