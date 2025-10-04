MotoGP | Vinales salta il GP d’Indonesia
Il pilota del Team Tech3 tornerà in pista quando la spalla sarà completamente guarita
di Alessio Brunori4 Ottobre, 2025
GP Indonesia Mandalika KTM Tech3 MotoGP 2025 – Maverick Vinales salterà il Gran Premio d’Indonesia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025.
Lo spagnolo dopo essere stato in pista nella giornata di venerdì e nelle FP2 di sabato mattina, ha deciso di non proseguire visto che la spalla sinistra infortunata al Sachsenring non gli permette ancora di guidare come vorrebbe.
Di comune accordo con il Team Tech3 ha deciso di fermarsi e non è chiaro se sarà in pista tra due settimane a Phillip Island.
Dichiarazioni Team Tech3 Maverick Vinales Unfit GP Indonesia
“Maverick Vinales non parteciperà al Gran Premio d’Indonesia. E’ stato deciso insieme al Team che Maverick si concentrerà sul recupero della spalla sinistra.”
