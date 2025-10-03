In evidenza

Moto3 | Gp Indonesia Prove Libere 1: Munoz il più veloce, Bertelle è ottavo

Il vincitore di Motegi ha preceduto Joel Kelso e Maximo Quiles

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
Moto3 Gp Indonesia Mandalika Prove Libere 1 – David Munoz (KTM) ha ottenuto il miglior tempo delle prime prove libere del Gran Premio d’Indonesia classe Moto3, 18esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Mandalika

Il pilota del Team Intact GP, vincitore a Motegi, ha fatto segnare il miglior tempo con il crono di 1’37.645, crono di soli 31 millesimi di Joel Kelso, rider KTM MTA.

Terzo tempo per il rookie Aspar, Maximo Quiles, che con 1’37.701 si è messo alle spalle il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Ryusei Yamanaaka (KTM MT Helmets – MSI) e le Honda Leopard di Adrian Fernandez e David Almansa.

Ottavo tempo per Matteo Bertelle (KTM MTA), con il migliore dei piloti italiani ottavo e davanti a Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI). Chiude la Top Ten il romano Luca Lunetta su Honda del Team SIC58 Squadra Corse.

Il team-mate di quest’ultimo, Stefano Nepa, è 11esimo, mentre gli altri italiani sono: Dennis Foggia (KTM Aspar) 14esimo, Riccardo Rossi (Honda Snipers) 15esimo e il rookie Intact GP, Guidi Pini, 20esimo e staccato di 1.787s.

Assente Nicola Carraro, tornato in Italia durante il Gran Premio del Giappone. Il pilota Honda Snipers era stato vittima di un infortunio muscolare.

Moto3 Prove Libere 1 Mandalika - GP Indonesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:37.645
2 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:37.676 +0.031
3 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:37.701 +0.056
4 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:37.828 +0.183
5 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:37.861 +0.216
6 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:38.009 +0.364
7 22 David Almansa Leopard Racing 1:38.044 +0.399
8 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:38.313 +0.668
9 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:38.349 +0.704
10 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:38.472 +0.827
11 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:38.883 +1.238
12 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:38.887 +1.242
13 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:38.929 +1.284
14 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:38.959 +1.314
15 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:39.132 +1.487
16 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:39.133 +1.488
17 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:39.223 +1.578
18 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:39.249 +1.604
19 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:39.374 +1.729
20 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:39.432 +1.787
21 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:39.444 +1.799
22 2 Zen Mitani Rivacold Snipers Team 1:39.496 +1.851
23 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:39.549 +1.904
24 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:39.729 +2.084
25 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:39.923 +2.278
26 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:40.795 +3.150

Mandalika - GP Indonesia - Risultati Prove Libere 1

Ultime news