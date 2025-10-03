Moto3 | Gp Indonesia Prove Libere 1: Munoz il più veloce, Bertelle è ottavo

Moto3 Gp Indonesia Mandalika Prove Libere 1 – David Munoz (KTM) ha ottenuto il miglior tempo delle prime prove libere del Gran Premio d’Indonesia classe Moto3, 18esima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Mandalika

Il pilota del Team Intact GP, vincitore a Motegi, ha fatto segnare il miglior tempo con il crono di 1’37.645, crono di soli 31 millesimi di Joel Kelso, rider KTM MTA.

Terzo tempo per il rookie Aspar, Maximo Quiles, che con 1’37.701 si è messo alle spalle il leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Ryusei Yamanaaka (KTM MT Helmets – MSI) e le Honda Leopard di Adrian Fernandez e David Almansa.

Ottavo tempo per Matteo Bertelle (KTM MTA), con il migliore dei piloti italiani ottavo e davanti a Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI). Chiude la Top Ten il romano Luca Lunetta su Honda del Team SIC58 Squadra Corse.

Il team-mate di quest’ultimo, Stefano Nepa, è 11esimo, mentre gli altri italiani sono: Dennis Foggia (KTM Aspar) 14esimo, Riccardo Rossi (Honda Snipers) 15esimo e il rookie Intact GP, Guidi Pini, 20esimo e staccato di 1.787s.

Assente Nicola Carraro, tornato in Italia durante il Gran Premio del Giappone. Il pilota Honda Snipers era stato vittima di un infortunio muscolare.

