Moto2 | Gp Indonesia Prove Libere 1: comanda Vietti, Arbolino è 11esimo
Il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez è secondo, il rookie Daniel Holgado, terzo
Moto2 GP Indonesia Mandalika Prove Libere 1 – Celestino Vietti (Boscoscuro) è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2025.
Sul circuito di Mandalika, il pilota del Team Beta Tools SpeedRS Team ha fatto segnare il giro veloce con il tempo di 1:33.245.
Alle sue spalle staccati rispettivamente di 0.151s e 0.204s, troviamo il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP) e il rookie del Team Aspar, Daniel Holgado, con quest’ultimo protagonista di una quasi caduta, con la sua Kalex che voleva scaraventarlo a terra ma con il #27 che è riuscito anche se con difficoltà a riportarla in pista dopo un’escursione sulla ghiaia.
Diogo Moreira su Kalex dell’Italtrans Racing Team ha chiuso la sessione al quarto posto, davanti ad un ritrovato Aron Canet (Fantic Racing), a Joe Roberts (Onlyfans America Racing Team) e al rookie nonché iridato della Moto3 2024, David Alonso.
In Top Ten anche Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Alex Escrig (Forward Factory Team) e Barry Baltus (Fantic Racing). Tony Arbolino (Pramac Racing) ha chiuso 11esimo, mentre ha faticato più del previsto Jake Dixon (Marc VDS Racing Team), vittima di una doppia caduta, senza conseguenze.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
moto2 Prove Libere 1 Mandalika - GP Indonesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|13
|Celestino Vietti
|Beta Tools Speedrs Team
|1:33.245
|2
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.396
|+0.151
|3
|27
|Daniel Holgado
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:33.449
|+0.204
|4
|10
|Diogo Moreira
|Italtrans Racing Team
|1:33.550
|+0.305
|5
|44
|Aron Canet
|Fantic Racing
|1:33.583
|+0.338
|6
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:33.712
|+0.467
|7
|80
|David Alonso
|Cfmoto Power Electronics Aspar Team
|1:33.751
|+0.506
|8
|71
|Ayumu Sasaki
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:33.854
|+0.609
|9
|11
|Alex Escrig
|Klint Forward Factory Team
|1:33.855
|+0.610
|10
|7
|Barry Baltus
|Fantic Racing
|1:33.896
|+0.651
|11
|14
|Tony Arbolino
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:33.912
|+0.667
|12
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:33.921
|+0.676
|13
|75
|Albert Arenas
|Italjet Gresini Moto2
|1:33.953
|+0.708
|14
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Rw-idrofoglia Racing Gp
|1:33.998
|+0.753
|15
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|1:34.024
|+0.779
|16
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:34.082
|+0.837
|17
|21
|Alonso Lopez
|Beta Tools Speedrs Team
|1:34.097
|+0.852
|18
|17
|David Munoz
|Red Bull Ktm Ajo
|1:34.101
|+0.856
|19
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:34.170
|+0.925
|20
|24
|Marcos Ramirez
|Onlyfans American Racing Team
|1:34.214
|+0.969
|21
|12
|Filip Salac
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:34.230
|+0.985
|22
|9
|Jorge Navarro
|Klint Forward Factory Team
|1:34.306
|+1.061
|23
|15
|Darryn Binder
|Italjet Gresini Moto2
|1:34.350
|+1.105
|24
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:34.373
|+1.128
|25
|96
|Jake Dixon
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:34.524
|+1.279
|26
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:34.537
|+1.292
|27
|19
|Unai Orradre
|Qjmotor - Frinsa - Msi
|1:34.578
|+1.333
|28
|92
|Yuki Kunii
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:34.935
|+1.690
Mandalika - GP Indonesia - Risultati Prove Libere 1
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login