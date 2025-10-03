Moto2 | Gp Indonesia Prove Libere 1: comanda Vietti, Arbolino è 11esimo

Moto2 GP Indonesia Mandalika Prove Libere 1 – Celestino Vietti (Boscoscuro) è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul circuito di Mandalika, il pilota del Team Beta Tools SpeedRS Team ha fatto segnare il giro veloce con il tempo di 1:33.245.

Alle sue spalle staccati rispettivamente di 0.151s e 0.204s, troviamo il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP) e il rookie del Team Aspar, Daniel Holgado, con quest’ultimo protagonista di una quasi caduta, con la sua Kalex che voleva scaraventarlo a terra ma con il #27 che è riuscito anche se con difficoltà a riportarla in pista dopo un’escursione sulla ghiaia.

Diogo Moreira su Kalex dell’Italtrans Racing Team ha chiuso la sessione al quarto posto, davanti ad un ritrovato Aron Canet (Fantic Racing), a Joe Roberts (Onlyfans America Racing Team) e al rookie nonché iridato della Moto3 2024, David Alonso.

In Top Ten anche Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Alex Escrig (Forward Factory Team) e Barry Baltus (Fantic Racing). Tony Arbolino (Pramac Racing) ha chiuso 11esimo, mentre ha faticato più del previsto Jake Dixon (Marc VDS Racing Team), vittima di una doppia caduta, senza conseguenze.

