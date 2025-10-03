In evidenza

Moto2 | Gp Indonesia Prove Libere 1: comanda Vietti, Arbolino è 11esimo

Il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez è secondo, il rookie Daniel Holgado, terzo

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2025
Moto2 | Gp Indonesia Prove Libere 1: comanda Vietti, Arbolino è 11esimoMoto2 | Gp Indonesia Prove Libere 1: comanda Vietti, Arbolino è 11esimo

Moto2 GP Indonesia Mandalika Prove Libere 1 – Celestino Vietti (Boscoscuro) è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia classe Moto2, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul circuito di Mandalika, il pilota del Team Beta Tools SpeedRS Team ha fatto segnare il giro veloce con il tempo di 1:33.245.

Alle sue spalle staccati rispettivamente di 0.151s e 0.204s, troviamo il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP) e il rookie del Team Aspar, Daniel Holgado, con quest’ultimo protagonista di una quasi caduta, con la sua Kalex che voleva scaraventarlo a terra ma con il #27 che è riuscito anche se con difficoltà a riportarla in pista dopo un’escursione sulla ghiaia.

Diogo Moreira su Kalex dell’Italtrans Racing Team ha chiuso la sessione al quarto posto, davanti ad un ritrovato Aron Canet (Fantic Racing), a Joe Roberts (Onlyfans America Racing Team) e al rookie nonché iridato della Moto3 2024, David Alonso.

In Top Ten anche Ayumu Sasaki (RW Racing GP), Alex Escrig (Forward Factory Team) e Barry Baltus (Fantic Racing). Tony Arbolino (Pramac Racing) ha chiuso 11esimo, mentre ha faticato più del previsto Jake Dixon (Marc VDS Racing Team), vittima di una doppia caduta, senza conseguenze.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Prove Libere 1 Mandalika - GP Indonesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:33.245
2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.396 +0.151
3 27 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:33.449 +0.204
4 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:33.550 +0.305
5 44 Aron Canet Fantic Racing 1:33.583 +0.338
6 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:33.712 +0.467
7 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:33.751 +0.506
8 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:33.854 +0.609
9 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:33.855 +0.610
10 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:33.896 +0.651
11 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:33.912 +0.667
12 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:33.921 +0.676
13 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:33.953 +0.708
14 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:33.998 +0.753
15 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:34.024 +0.779
16 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:34.082 +0.837
17 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:34.097 +0.852
18 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:34.101 +0.856
19 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:34.170 +0.925
20 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:34.214 +0.969
21 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:34.230 +0.985
22 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:34.306 +1.061
23 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:34.350 +1.105
24 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:34.373 +1.128
25 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:34.524 +1.279
26 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:34.537 +1.292
27 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:34.578 +1.333
28 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:34.935 +1.690

Mandalika - GP Indonesia - Risultati Prove Libere 1

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

MotoGP | GP Indonesia 2025: i dati della BremboMotoGP | GP Indonesia 2025: i dati della Brembo
MotoGP

MotoGP | GP Indonesia 2025: i dati della Brembo

La curva più dura del Pertamina Mandalika Circuit per l’impianto frenante è la prima: le MotoGP passano da 309 km/h a 107 km/h in 4,5 secondi
MotoGP Brembo GP Indonesia – La MotoGP torna subito in pista e dopo la gara di Motegi dove Marc Marquez

Foto MotoGP SBK

motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00073motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00024motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00040motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00043motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00006motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00062motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00093motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00053motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00045motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00028motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00021motogp-marc-marquez-campione-del-mondo-motogp-2025-00012

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news