Moto3 | Gp Indonesia Gara: Rueda vince ed è Campione del Mondo

Moto3 Gp Indonesia Mandalika Gara – Josè Antonio Rueda è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto3.

Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha vinto il Gran Premio d’Indonesia, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2025 e lo ha fatto partendo dalla terza fila, nono tempo.

Per Rueda nona vittoria stagionale (Thailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Silverstone, Assen, Brno, Misano e Mandalika, ndr), 18esima per la KTM, arrivata dopo una prima parte di gara sorniona e poi all’attacco.

La gara è stata interrotta dalla bandiera rossa a 2 giri dalla fine a causa di un contatto tra David Munoz e Adrian Fernandez, con quest’ultimo (fresco di rinnovo con Leopard Racing, ndr) che ha centrato il pilota Intact GP.

Ad avere la peggio cadendo in modo veramente cruento Munoz, da qui la bandiera rossa. Non si hanno ancora notizie ufficiali, ma dalle immagini sembra che Munoz abbia riportato problemi seri alla gamba destra.

Tornando all’ordine di arrivo (riscritto a causa della bandiera rossa, ndr), due italiani sul podio (non accadeva da Thailandia 2022, quando vinse Dennis Foggia con Riccardo Rossi terzo, ndr) Luca Lunetta su Honda del SIC58 Squadra Corse chiude secondo, mentre arriva il primo podio di Guido Pini, rider KTM Intact GP.

Quarto Maximo Quiles, che era stato penalizzato con un long-lap penalty a causa di un “taglio” alla curva 9. Il pilota del Team Aspar in teoria era terzo, ma gli sono stati dati 3 secondi di penalità perchè ha effettuato correttamente il long-lap, ma causa bandiera rossa è come se non lo avesse fatto. Ovvero per averlo svolto nel giro che è poi stato cancellato per la bandiera rossa.

Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) ha chiuso quinto, davanti ad Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).

In Top Ten anche il nostro Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) e Joel Kelso (caduto ad inizio gara quando era stat anche in testa e poi risalito in sella, ndr). A punti anche Matteo Bertelle (KTM MTA), 11esimo e Dennis Foggia (KTM Aspar) 12esimo. Riccardo Rossi (Honda Snipers) ha chiuso 18esimo.

5/5 - (6 votes)