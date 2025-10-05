In evidenza

Moto3 | Gp Indonesia Gara: Rueda vince ed è Campione del Mondo

Brutta caduta per David Munoz, a terra dopo un contatto con Adrian Fernandez

di Alessio Brunori5 Ottobre, 2025
Moto3 | Gp Indonesia Gara: Rueda vince ed è Campione del MondoMoto3 | Gp Indonesia Gara: Rueda vince ed è Campione del Mondo

Moto3 Gp Indonesia Mandalika Gara – Josè Antonio Rueda è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto3.

Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha vinto il Gran Premio d’Indonesia, 18esimo appuntamento del Motomondiale 2025 e lo ha fatto partendo dalla terza fila, nono tempo.

Per Rueda nona vittoria stagionale (Thailandia, Austin, Jerez, Le Mans, Silverstone, Assen, Brno, Misano e Mandalika, ndr), 18esima per la KTM, arrivata dopo una prima parte di gara sorniona e poi all’attacco.

La gara è stata interrotta dalla bandiera rossa a 2 giri dalla fine a causa di un contatto tra David Munoz e Adrian Fernandez, con quest’ultimo (fresco di rinnovo con Leopard Racing, ndr) che ha centrato il pilota Intact GP.

Ad avere la peggio cadendo in modo veramente cruento Munoz, da qui la bandiera rossa. Non si hanno ancora notizie ufficiali, ma dalle immagini sembra che Munoz abbia riportato problemi seri alla gamba destra.

Tornando all’ordine di arrivo (riscritto a causa della bandiera rossa, ndr), due italiani sul podio (non accadeva da Thailandia 2022, quando vinse Dennis Foggia con Riccardo Rossi terzo, ndr) Luca Lunetta su Honda del SIC58 Squadra Corse chiude secondo, mentre arriva il primo podio di Guido Pini, rider KTM Intact GP.

Quarto Maximo Quiles, che era stato penalizzato con un long-lap penalty a causa di un “taglio” alla curva 9. Il pilota del Team Aspar in teoria era terzo, ma gli sono stati dati 3 secondi di penalità perchè ha effettuato correttamente il long-lap, ma causa bandiera rossa è come se non lo avesse fatto. Ovvero per averlo svolto nel giro che è poi stato cancellato per la bandiera rossa.

Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3) ha chiuso quinto, davanti ad Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).

In Top Ten anche il nostro Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) e Joel Kelso (caduto ad inizio gara quando era stat anche in testa e poi risalito in sella, ndr). A punti anche Matteo Bertelle (KTM MTA), 11esimo e Dennis Foggia (KTM Aspar) 12esimo. Riccardo Rossi (Honda Snipers) ha chiuso 18esimo.

Moto3 Gara Mandalika - GP Indonesia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 29:28.292
2 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse +0.305
3 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.388
4 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team +3.027
5 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 +4.978
6 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +5.747
7 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi +6.154
8 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi +16.144
9 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse +16.483
10 66 Joel Kelso Levelup-mta +20.248
11 18 Matteo Bertelle Levelup-mta +21.065
12 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team +21.378
13 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe +22.168
14 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing +24.795
15 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing +24.973
16 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe +25.104
17 55 Noah Dettwiler Cip Green Power +30.833
18 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team +34.530
19 93 Arbi Aditama Honda Team Asia +0.000

Mandalika - GP Indonesia - Risultati Gara

