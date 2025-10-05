Moto2 | Gp Indonesia Gara: domina Moreira, Gonzalez e Guevara a podio

Moto2 Gp Indonesia Mandalika Gara – Vittoria dominante di Diogo Moreira al Mandalika International Street Circuit, teatro del Gran Premio d’Indonesia classe Moto2.

Il pilota brasiliano che partiva dalla pole position, ha perso il comando della gara dopo lo start, ma una volta riguadagnata la prima posizione nel corso del secondo giro, non l’ha più lasciata sino alla bandiera a scacchi, arrivando con 4.678s di vantaggio sul secondo classificato, Manuel Gonzalez.

Per il pilota dell’Italtrans Racing Team si tratta delle terza vittoria dopo quelle ottenute in Olanda e Austria. Sul podio come scritto sopra il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP) e Izan Guevara (Pramac Racing).

Le prime fasi di gara sono state caratterizzate dalle cadute di Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), David Alonso (Aspar), vittima di un brutto high-side e da quelle di Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team) e Daniel Holgado (Aspar). Quest’ultimo è stato davvero sfortunato, ad innescare la caduta una visiera a strappo finita sotto la ruota anteriore.

Ottima la rimonta di Aron Canet, con il pilota Fantic Racing che partito dalla settima fila, 21esimo tempo, è giunto quarto al traguardo portando la sua Kalex davanti a quella del team-mate Barry Baltus.

Sesto sotto alla bandiera a scacchi Albert Arenas, con il pilota del Gresini Racing che ha preceduto Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI) e Collin Veijer (Red Bull Ajo). Chiude la Top Ten Jake Dixon (Marc VDS Racing Team).

A punti anche l’iridato 2024 della Supersport Adrian Huertas (Italtrans Racing Team), Darryn Binder (Gresini), Senna Agius (Intact GP), Ayumu Sasaki (RW Racing GP) e Alonso Lopez (Beta Tools SpeedRS Team).

Ha chiuso 17esimo Tony Arbolino, risalito in sella dopo una caduta nelle fasi iniziali della gara, mentre come detto è caduto senza vedere il traguardo Celestino Vietti.

La classifica iridata vede sempre Gonzalez in testa, ma i punti di vantaggio su Moreira si riducono a 29. 258 punti per il pilota spagnolo contro i 229 del brasiliano. Canet è terzo staccato di 56 punti dalla vetta.

