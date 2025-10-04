MotoGP | GP Indonesia Sprint Race: Mir quinto, Marini penalizzato

GP Indonesia Mandalika Castrol Honda MotoGP 2025 – Sabato agrodolce per il team Honda al termine della Sprint Race del Gran Premio d’Indonesia. Joan Mir ha concluso in quinta posizione mentre Luca Marini è stato retrocesso dalla sesta alla tredicesima posizione, fuori dalla zona punti, a causa della pressione degli pneumatici.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Indonesia Mandalika Honda Castrol MotoGP 2025

“Una giornata con alcuni punti positivi da prendere, ma sicuramente speravo in qualcosa di più con la velocità che abbiamo dimostrato durante tutto il weekend. Le nostre qualifiche sono state accettabili, ma c’è ancora qualcosa da migliorare con la moto per fare davvero quel passo con la morbida. L’inizio della gara è stato davvero buono, siamo stati in grado di fare un altro buon lancio. Ho lottato molto con Bezzecchi perché il podio della Sprint era molto vicino per noi. Ci sono alcune cose da migliorare e da sistemare rispetto a come è andata quella gara per domani. La pressione delle gomme è scesa molto all’inizio e non sono riuscito a guidare come volevo, anche quando ho lasciato passare alcuni piloti per cercare di scaldare un po’”

Dichiarazioni Joan Mir Sprint Race GP Indonesia Mandalika Honda Castrol MotoGP 2025

“La nostra moto sta migliorando e oggi sono riuscito a fare davvero una buona gara. Non siamo riusciti a mostrare il nostro vero io in qualifica, quindi è stata una battaglia un po’ in salita, ma lo abbiamo fatto alla grande. Il mio ritmo è stato davvero buono per tutto il fine settimana, quindi abbiamo abbassato la testa e ci siamo buttati. Domani penso che abbiamo un pacchetto per goderci la gara, per andare avanti e fare un’altra rimonta. Di solito questa non è una pista su cui ho un grande feeling, è una bella sorpresa arrivare qui con il ritmo per il podio, e devo dire grazie a tutti per il loro lavoro per arrivare in questa situazione. Un’altra top five sarebbe fantastica considerando da dove partiamo, ma possiamo sicuramente puntare a questo. Fine settimana come questo ci danno una spinta non solo per il prossimo fine settimana, ma anche per il prossimo anno”.

