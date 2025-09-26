Moto3

Moto3 | Gp Giappone: Munoz fa sue le pre-qualifiche, impresa Bertelle, è Q2

Il pilota del Team MTA al ritorno dopo più di cinque mesi centra subito la fase finale delle qualifiche

di Alessio Brunori26 Settembre, 2025
Moto3 Gp Giappone Motegi Prove – David Munoz ha ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Motegi.

Il pilota del team Intact GP ha ottenuto il giro veloce con il crono di 1:55.234, sfruttando anche la scia del leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), che ha chiuso poi secondo a 0.168s.

Terzo tempo dopo una caduta (con mano sinistra dolorante, ndr) per l’idolo di casa Ryusei Yamanaka, che in sella alla KTM del Team MT Helmets – MSI è seguito dal team-mate Angel Piqueras e dalle migliore delle Honda, quella del Leopard Racing di David Almansa, con il #22 caduto ben due volte, entrambe senza conseguenze.

Sesto tempo per il rookie del Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone, con il #73 che è davanti alla seconda Honda del Leopard Racing, quella di Adrian Fernandez, scivolato senza conseguenze.

In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Guido Pini (Intact GP), il migliore degli italiani.

Grandissima prestazione per Matteo Bertelle (KTM MTA), che dopo il terribile incidente avvenuto dopo la gara di Austin con una moto non da GP e al rientro dopo più di cinque mesi, ha chiuso 11esimo e si qualifica direttamente alla Q2, dove troviamo anche Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse, caduto rovinosamente nelle FP1, ndr), Maximo Quiles (KTM Aspar) e Dennis Foggia (KTM Aspar).

Dovranno disputare la Q1 tra gli altri i nostri Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) e i piloti Honda Snipers, Nicola Carraro e Riccardo Rossi.

Moto3 Prove Libere 2 Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:55.234
2 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:55.402 +0.168
3 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:55.590 +0.356
4 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:55.626 +0.392
5 22 David Almansa Leopard Racing 1:55.672 +0.438
6 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:55.748 +0.514
7 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:55.781 +0.547
8 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:55.789 +0.555
9 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:55.826 +0.592
10 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:55.986 +0.752
11 18 Matteo Bertelle Levelup-mta 1:56.036 +0.802
12 58 Luca Lunetta Sic58 Squadra Corse 1:56.072 +0.838
13 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:56.080 +0.846
14 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:56.097 +0.863
15 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:56.182 +0.948
16 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:56.243 +1.009
17 82 Stefano Nepa Sic58 Squadra Corse 1:56.281 +1.047
18 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:56.430 +1.196
19 8 Eddie O'shea Gryd - Mlav Racing 1:56.689 +1.455
20 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:56.697 +1.463
21 54 Riccardo Rossi Rivacold Snipers Team 1:56.834 +1.600
22 95 Marco Morelli Gryd - Mlav Racing 1:56.996 +1.762
23 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:57.185 +1.951
24 55 Noah Dettwiler Cip Green Power 1:57.640 +2.406
25 21 Ruche Moodley Denssi Racing - Boe 1:57.647 +2.413
26 93 Arbi Aditama Honda Team Asia 1:57.666 +2.432

Motegi - GP Giappone - Risultati Prove Libere 2

