Moto3 | Gp Giappone: Munoz fa sue le pre-qualifiche, impresa Bertelle, è Q2

Moto3 Gp Giappone Motegi Prove – David Munoz ha ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Motegi.

Il pilota del team Intact GP ha ottenuto il giro veloce con il crono di 1:55.234, sfruttando anche la scia del leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), che ha chiuso poi secondo a 0.168s.

Terzo tempo dopo una caduta (con mano sinistra dolorante, ndr) per l’idolo di casa Ryusei Yamanaka, che in sella alla KTM del Team MT Helmets – MSI è seguito dal team-mate Angel Piqueras e dalle migliore delle Honda, quella del Leopard Racing di David Almansa, con il #22 caduto ben due volte, entrambe senza conseguenze.

Sesto tempo per il rookie del Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone, con il #73 che è davanti alla seconda Honda del Leopard Racing, quella di Adrian Fernandez, scivolato senza conseguenze.

In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Guido Pini (Intact GP), il migliore degli italiani.

Grandissima prestazione per Matteo Bertelle (KTM MTA), che dopo il terribile incidente avvenuto dopo la gara di Austin con una moto non da GP e al rientro dopo più di cinque mesi, ha chiuso 11esimo e si qualifica direttamente alla Q2, dove troviamo anche Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse, caduto rovinosamente nelle FP1, ndr), Maximo Quiles (KTM Aspar) e Dennis Foggia (KTM Aspar).

Dovranno disputare la Q1 tra gli altri i nostri Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) e i piloti Honda Snipers, Nicola Carraro e Riccardo Rossi.

