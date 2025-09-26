Moto3 | Gp Giappone: Munoz fa sue le pre-qualifiche, impresa Bertelle, è Q2
Il pilota del Team MTA al ritorno dopo più di cinque mesi centra subito la fase finale delle qualifiche
Moto3 Gp Giappone Motegi Prove – David Munoz ha ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025 in programma a Motegi.
Il pilota del team Intact GP ha ottenuto il giro veloce con il crono di 1:55.234, sfruttando anche la scia del leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), che ha chiuso poi secondo a 0.168s.
Terzo tempo dopo una caduta (con mano sinistra dolorante, ndr) per l’idolo di casa Ryusei Yamanaka, che in sella alla KTM del Team MT Helmets – MSI è seguito dal team-mate Angel Piqueras e dalle migliore delle Honda, quella del Leopard Racing di David Almansa, con il #22 caduto ben due volte, entrambe senza conseguenze.
Sesto tempo per il rookie del Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone, con il #73 che è davanti alla seconda Honda del Leopard Racing, quella di Adrian Fernandez, scivolato senza conseguenze.
In Top Ten anche Joel Kelso (KTM MTA), Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e Guido Pini (Intact GP), il migliore degli italiani.
Grandissima prestazione per Matteo Bertelle (KTM MTA), che dopo il terribile incidente avvenuto dopo la gara di Austin con una moto non da GP e al rientro dopo più di cinque mesi, ha chiuso 11esimo e si qualifica direttamente alla Q2, dove troviamo anche Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse, caduto rovinosamente nelle FP1, ndr), Maximo Quiles (KTM Aspar) e Dennis Foggia (KTM Aspar).
Dovranno disputare la Q1 tra gli altri i nostri Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) e i piloti Honda Snipers, Nicola Carraro e Riccardo Rossi.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Prove Libere 2 Motegi - GP Giappone - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:55.234
|2
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:55.402
|+0.168
|3
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:55.590
|+0.356
|4
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:55.626
|+0.392
|5
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:55.672
|+0.438
|6
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:55.748
|+0.514
|7
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:55.781
|+0.547
|8
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:55.789
|+0.555
|9
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:55.826
|+0.592
|10
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:55.986
|+0.752
|11
|18
|Matteo Bertelle
|Levelup-mta
|1:56.036
|+0.802
|12
|58
|Luca Lunetta
|Sic58 Squadra Corse
|1:56.072
|+0.838
|13
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:56.080
|+0.846
|14
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:56.097
|+0.863
|15
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:56.182
|+0.948
|16
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:56.243
|+1.009
|17
|82
|Stefano Nepa
|Sic58 Squadra Corse
|1:56.281
|+1.047
|18
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:56.430
|+1.196
|19
|8
|Eddie O'shea
|Gryd - Mlav Racing
|1:56.689
|+1.455
|20
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:56.697
|+1.463
|21
|54
|Riccardo Rossi
|Rivacold Snipers Team
|1:56.834
|+1.600
|22
|95
|Marco Morelli
|Gryd - Mlav Racing
|1:56.996
|+1.762
|23
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:57.185
|+1.951
|24
|55
|Noah Dettwiler
|Cip Green Power
|1:57.640
|+2.406
|25
|21
|Ruche Moodley
|Denssi Racing - Boe
|1:57.647
|+2.413
|26
|93
|Arbi Aditama
|Honda Team Asia
|1:57.666
|+2.432
Motegi - GP Giappone - Risultati Prove Libere 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3
You must be logged in to post a comment Login