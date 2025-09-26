In evidenza

MotoGP | Gp Giappone Prove Libere 1: Bagnaia torna in vetta, Martin è secondo

Il piemontese della Ducati torna protagonista almeno nelle FP1, Marquez terzo precede Di Giannantonio

di Alessio Brunori26 Settembre, 2025
MotoGP Gp Giappone Motegi Prove Libere 1 – Pecco Bagnaia torna in testa ad una sessione, cosa che non gli accadeva da tempo e lo fa al Mobility Resort di Motegi, già Twin Ring.

Era dalla pole di Brno che il tre volte iridato della Ducati non era così competitivo e lo fa in Giappone, dove è sceso in pista con una Desmosedici che potremmo definire ibrida, una GP 25 con forcelle e forcellone della GP 24, soluzione provata a Misano, anche se mai dichiarato ufficialmente dalla casa di Borgo Panigale.

Il #63 ha fatto segnare il best lap delle FP1 con il crono di 1:44.857, andando a precedere di soli 93 millesimi un redivivo Jorge Martin su Aprilia, con l’iridato 2024 della Top Class che ha però utilizzato pneumatici nuovi a fine sessione.

Terzo tempo per Marc Marquez, che domenica potrebbe laurearsi sette volte iridato della Top Class, nono Titolo in carriera considerando anche 125cc e Moto2. Il #93 della Ducati ha chiuso davanti al romano Fabio Di Giannantonio, che come lo spagnolo guida la Desmosedici GP 25, ma del VR46 Racing Team.

“Diggia” è davanti all’ottimo Luca Marini, con il pesarese sempre più riferimento della HRC e al team-mate Franco Morbidelli (guida la Desmosedici GP24 ed è scivolato alla curva 5, ndr).

Settimo tempo per la migliore delle KTM, quella di Pedro Acosta, che precede la Yamaha Pramac di Jack Miller (scivolato anche lui come Morbidelli alla curva 5, ndr).

Sorprende il rookie Somkiat Chantra che in sella alla Honda del Team LCR ha chiuso nono davanti alla seconda Yamaha Pramac, quella del portoghese Miguel Oliveira.

Ha faticato più del previsto Marco Bezzecchi, grande protagonista delle ultime gare. Il pilota riminese dell’Aprilia è caduto ben due volte (chiusura all’anteriore senza conseguenze, ndr) chiudendo 11esimo, davanti alle Honda di Joan Mir (HRC) e Johann Zarco (LCR) e al compagno di marca Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team, anche lui scivolato senza conseguenze, ndr).

Solamente 15esimo Alex Marquez, unico pilota che può ancora rimandare il Titolo di suo fratello Marc Marquez. Il pilota del Gresini Racing, che il prossimo anno avrà una Ducati Factory nello stesso Team, ha preceduto la Yamaha Factory di Fabio Quartararo. Ultimo tempo per Enea Bastianini, con la “Bestia” scivolato a fine sessione alla curva 10.

MotoGp Prove Libere 1 Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:44.857
2 1 J. Martin Aprilia Racing 1:44.950 +0.093
3 93 M. Marquez Ducati Lenovo Team 1:44.959 +0.102
4 49 F. Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:45.128 +0.271
5 10 L. Marini Honda Hrc Castrol 1:45.159 +0.302
6 21 F. Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:45.162 +0.305
7 37 P. Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:45.200 +0.343
8 43 J. Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:45.227 +0.370
9 35 S. Chantra Idemitsu Honda Lcr 1:45.278 +0.421
10 88 M. Oliveira Prima Pramac Yamaha Motogp 1:45.357 +0.500
11 72 M. Bezzecchi Aprilia Racing 1:45.372 +0.515
12 36 J. Mir Honda Hrc Castrol 1:45.423 +0.566
13 5 J. Zarco Castrol Honda Lcr 1:45.499 +0.642
14 25 R. Fernandez Trackhouse Motogp Team 1:45.500 +0.643
15 73 A. Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:45.500 +0.643
16 20 F. Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:45.517 +0.660
17 30 T. Nakagami Honda Hrc Test Team 1:45.688 +0.831
18 79 A. Ogura Trackhouse Motogp Team 1:45.731 +0.874
19 33 B. Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:45.750 +0.893
20 54 F. Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:45.759 +0.902
21 12 M. Viñales Red Bull Ktm Tech3 1:45.817 +0.960
22 42 A. Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:45.865 +1.008
23 23 E. Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:45.866 +1.009

Motegi - GP Giappone - Risultati Prove Libere 1

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

