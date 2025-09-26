MotoGP | Gp Giappone Prove Libere 1: Bagnaia torna in vetta, Martin è secondo

MotoGP Gp Giappone Motegi Prove Libere 1 – Pecco Bagnaia torna in testa ad una sessione, cosa che non gli accadeva da tempo e lo fa al Mobility Resort di Motegi, già Twin Ring.

Era dalla pole di Brno che il tre volte iridato della Ducati non era così competitivo e lo fa in Giappone, dove è sceso in pista con una Desmosedici che potremmo definire ibrida, una GP 25 con forcelle e forcellone della GP 24, soluzione provata a Misano, anche se mai dichiarato ufficialmente dalla casa di Borgo Panigale.

Il #63 ha fatto segnare il best lap delle FP1 con il crono di 1:44.857, andando a precedere di soli 93 millesimi un redivivo Jorge Martin su Aprilia, con l’iridato 2024 della Top Class che ha però utilizzato pneumatici nuovi a fine sessione.

Terzo tempo per Marc Marquez, che domenica potrebbe laurearsi sette volte iridato della Top Class, nono Titolo in carriera considerando anche 125cc e Moto2. Il #93 della Ducati ha chiuso davanti al romano Fabio Di Giannantonio, che come lo spagnolo guida la Desmosedici GP 25, ma del VR46 Racing Team.

“Diggia” è davanti all’ottimo Luca Marini, con il pesarese sempre più riferimento della HRC e al team-mate Franco Morbidelli (guida la Desmosedici GP24 ed è scivolato alla curva 5, ndr).

Settimo tempo per la migliore delle KTM, quella di Pedro Acosta, che precede la Yamaha Pramac di Jack Miller (scivolato anche lui come Morbidelli alla curva 5, ndr).

Sorprende il rookie Somkiat Chantra che in sella alla Honda del Team LCR ha chiuso nono davanti alla seconda Yamaha Pramac, quella del portoghese Miguel Oliveira.

Ha faticato più del previsto Marco Bezzecchi, grande protagonista delle ultime gare. Il pilota riminese dell’Aprilia è caduto ben due volte (chiusura all’anteriore senza conseguenze, ndr) chiudendo 11esimo, davanti alle Honda di Joan Mir (HRC) e Johann Zarco (LCR) e al compagno di marca Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team, anche lui scivolato senza conseguenze, ndr).

Solamente 15esimo Alex Marquez, unico pilota che può ancora rimandare il Titolo di suo fratello Marc Marquez. Il pilota del Gresini Racing, che il prossimo anno avrà una Ducati Factory nello stesso Team, ha preceduto la Yamaha Factory di Fabio Quartararo. Ultimo tempo per Enea Bastianini, con la “Bestia” scivolato a fine sessione alla curva 10.

