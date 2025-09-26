Moto2 | Gp Giappone: Dixon il più veloce delle pre-qualifiche

Moto2 Gp Giappone Motegi Prove – Jake Dixon (Boscoscuro) dopo le FP1, fa sue anche le pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone classe Moto2, 17esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul tracciato di Motegi, il pilota del Marc VDS Racing Team ha fermato il cronometro sul tempo di 1:48.679, crono che gli ha permesso di precedere di 0.149 l’idolo di casa, il rookie di categoria Ayumu Sasaki (RW Racing GP).

Terzo tempo per un’altra Boscoscuro, quella del Pramac Racing di Izan Guevara, che ha chiuso davanti al leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP) e al team-mate Tony Arbolino. Quest’ultimo dopo Misano è stato operato con successo all’ospedale universitario Dexeus per la sindrome compartimentale cronica all’avambraccio destro.

Sesto tempo per il rookie Aspar, Daniel Holgado, che ha portato la sua Kalex davanti a quelle di Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Zonta van den Goorbergh (Rw Racing GP) e Collin Veijer, che chiude la Top Ten e che è scivolato senza conseguenze a fine sessione.

Qualificati direttamente alla Q2 anche il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), vincitore a Misano, Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI) e Albert Arenas (Gresini).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri Alonso Lopez, David Alonso e Aron Canet. Quest’ultimo è caduto e ha mostrato segni di nervosismo. Prima ha buttato il casco a terra e successivamente dopo aver tentato di riaccendere la moto (non riuscendoci, ndr), si è disteso vicino alla service-road, ovvero la strada che costeggia la pista e che viene usata sia dai fotografi che dai coach.

