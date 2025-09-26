Moto2

Moto2 | Gp Giappone: Dixon il più veloce delle pre-qualifiche

Il pilota del Marc VDS Racing Team ha preceduto Sasaki e Guevara, Arbolino è quinto

di Alessio Brunori26 Settembre, 2025
Moto2 | Gp Giappone: Dixon il più veloce delle pre-qualificheMoto2 | Gp Giappone: Dixon il più veloce delle pre-qualifiche

Moto2 Gp Giappone Motegi Prove – Jake Dixon (Boscoscuro) dopo le FP1, fa sue anche le pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone classe Moto2, 17esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Sul tracciato di Motegi, il pilota del Marc VDS Racing Team ha fermato il cronometro sul tempo di 1:48.679, crono che gli ha permesso di precedere di 0.149 l’idolo di casa, il rookie di categoria Ayumu Sasaki (RW Racing GP).

Terzo tempo per un’altra Boscoscuro, quella del Pramac Racing di Izan Guevara, che ha chiuso davanti al leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP) e al team-mate Tony Arbolino. Quest’ultimo dopo Misano è stato operato con successo all’ospedale universitario Dexeus per la sindrome compartimentale cronica all’avambraccio destro.

Sesto tempo per il rookie Aspar, Daniel Holgado, che ha portato la sua Kalex davanti a quelle di Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Zonta van den Goorbergh (Rw Racing GP) e Collin Veijer, che chiude la Top Ten e che è scivolato senza conseguenze a fine sessione.

Qualificati direttamente alla Q2 anche il nostro Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS Team), vincitore a Misano, Daniel Munoz (Red Bull KTM Ajo), Ivan Ortolà (FRINSA – MSI) e Albert Arenas (Gresini).

Dovranno passare dalla Q1 tra gli altri Alonso Lopez, David Alonso e Aron Canet. Quest’ultimo è caduto e ha mostrato segni di nervosismo. Prima ha buttato il casco a terra e successivamente dopo aver tentato di riaccendere la moto (non riuscendoci, ndr), si è disteso vicino alla service-road, ovvero la strada che costeggia la pista e che viene usata sia dai fotografi che dai coach.

5/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

moto2 Prove Libere 2 Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 96 Jake Dixon Elf Marc Vds Racing Team 1:48.679
2 71 Ayumu Sasaki Rw-idrofoglia Racing Gp 1:48.828 +0.149
3 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:48.915 +0.236
4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:48.945 +0.266
5 14 Tony Arbolino Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:48.969 +0.290
6 27 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:48.998 +0.319
7 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:49.000 +0.321
8 10 Diogo Moreira Italtrans Racing Team 1:49.021 +0.342
9 84 Zonta Van Den Goorbergh Rw-idrofoglia Racing Gp 1:49.047 +0.368
10 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:49.054 +0.375
11 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:49.126 +0.447
12 17 David Munoz Red Bull Ktm Ajo 1:49.134 +0.455
13 4 Ivan Ortola Qjmotor - Frinsa - Msi 1:49.187 +0.508
14 75 Albert Arenas Italjet Gresini Moto2 1:49.248 +0.569
15 12 Filip Salac Elf Marc Vds Racing Team 1:49.260 +0.581
16 21 Alonso Lopez Beta Tools Speedrs Team 1:49.303 +0.624
17 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:49.309 +0.630
18 7 Barry Baltus Fantic Racing 1:49.395 +0.716
19 24 Marcos Ramirez Onlyfans American Racing Team 1:49.538 +0.859
20 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:49.701 +1.022
21 11 Alex Escrig Klint Forward Factory Team 1:49.749 +1.070
22 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:49.785 +1.106
23 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:49.840 +1.161
24 44 Aron Canet Fantic Racing 1:49.855 +1.176
25 9 Jorge Navarro Klint Forward Factory Team 1:49.914 +1.235
26 92 Yuki Kunii Idemitsu Honda Team Asia 1:49.997 +1.318
27 15 Darryn Binder Italjet Gresini Moto2 1:50.049 +1.370
28 19 Unai Orradre Qjmotor - Frinsa - Msi 1:51.575 +2.896

Motegi - GP Giappone - Risultati Prove Libere 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto2

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00002.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00047.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00059.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00048.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00007.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00063.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00027.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00014.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00042.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00010.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00040.JPGmotogp-gp-giappone-motegi-day-1-2025-00004.JPG

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news