MotoGP | GP Brno: gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

Highlights Qualifiche MotoGP Brno – Vi riproponiamo i momenti più importanti delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca, dodicesimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale.

La pole position è andata a Pecco Bagnaia, non accadeva da Barcellona 2024, 245 giorni fa. Il tre volte iridato è stato “aiutato” dalla caduta di Marc Marquez avvenuta mentre l’otto volte Campione del Mondo era a casco “Rosso” nel terzo settore all’ultimo tentativo, con 0.245s di vantaggio sul tempo della pole.

In prima fila Oltre a Bagnaia lo stesso Marc Marquez e e Fabio Quartararo. Seconda fila per Marco Bezzecchi, Joan Mir e Raul Fernandez. Terza fila per Pedro Acosta, Alex Marquez e Johann Zarco. Quarta fila per Jack Miller, Enea Bastianini e per il rientrante Jorge Martin.

Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri i nostri Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team) e Luca Marini (Honda Factory), che partiranno rispettivamente dalla 13esima e 16esima casella.





4.2/5 - (8 votes)