Moto3 | Gp Brno Gara: dominio di Rueda, vittoria su Quiles e Munoz

Moto3 GP Repubblica Ceca Brno Gara – Dominio totale di Josè Antonio Rueda nella gara della classe Moto3 a Brno, teatro del Gran Premio della Repubblica Ceca, 12esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha letteralmente spazzato via la concorrenza, prendendo subito il comando della gara (scattava dalla seconda casella, ndr), allungando giro dopo giro, lasciando le briciole alla concorrenza. Per lui settima vittoria stagionale, ottava in carriera.

Giro veloce su giro veloce il sempre più leader della classifica iridata, ha messo distanza tra se e la concorrenza, con un gruppetto formato da Dennis Foggia, Maximo Quiles, Adrian Fernandez, David Munoz (scattato dal fondo della griglia dopo una penalità, ndr), Angel Piqueras e David Almansa che si sono giocati il secondo e terzo gradino del podio.

A podio dietro al #99 della KTM sono andati il rookie del Team Aspar Maximo Quiles (5 podi in 8 gare, ndr), staccato di 3.471s e uno strepitoso David Munoz, che come detto partito ultimo, ha chiuso terzo, posizione che poteva essere la seconda se non fosse stato beffato per soli 24 millesimi dal rookie spagnolo.

Ai piedi del podio ha chiuso Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI), che ha avuto la meglio sul migliore dei piloti italiani, Dennis Foggia, con il pilota del Team Aspar che solo negli ultimi due giri ha perso il “treno” per giocarsi il podio.

Sesto all’arrivo Adrian Fernandez, con la migliore delle Honda, quella del Leopard Racing. Il #31 ha preceduto il team-mate David Almansa, Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).

Chiude la Top Ten il pole-man, il nostro Guido Pini, che dopo una partenza non perfetta, ha perso giro dopo giro il passo dei migliori, chiudendo a quasi sei secondi dal vincitore, esattamente 5.985s.

A punti anche Taiyo Furusato (Honda Team Asia), 11esimo, Marcos Uriarte (KTM MTA), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), il debuttante dal passaporto argentino Marco Morelli (KTM BOE) e Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3).

Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse) ha chiuso 17esimo e Leonardo Abruzzo (Honda Mlav Racing) 20esimo. Ritiro negli ultimi giri per Nicola Carraro (Honda Snipers), mentre è caduto al quinto giro Riccardo Rossi (Honda Snipers).

Con questa vittoria Rueda allunga in classifica portandosi a quota 228 punti, 85 più di Piqueras, 96 più di Carpe e 102 più di Quiles.

Foto: Valter Magatti

