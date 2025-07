MotoGP | GP Brno Sprint Race, Marini: “Non è il risultato a cui puntiamo”

GP Repubblica Ceca Brno Castrol Honda MotoGP 2025 – Luca Marini scattato dalla 16esima casella a Brno, ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca in 15esima posizione.

Dopo le grandi difficoltà trovate sul bagnato, ha mancato la Q2 asciutta per soli 4 decimi e in gara ha raccolto dati preziosi per migliorando la sua confidenza con la moto.

Ecco cosa ha detto il pesarese che nella gara domenicale cercherà di migliorare il proprio score.

Dichiarazioni Luca Marini Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno Honda Castrol MotoGP 2025

“Penso che avremmo potuto ottenere di più partendo più avanti, ma è stata una giornata complicata. La mia partenza nella Sprint è stata buona, ma non avevo la velocità per restare con piloti come Pol (Espargarò), che ha fatto buoni progressi. La mia condizione fisica è già migliore rispetto al Sachsenring, quindi è già un miglioramento positivo in poco tempo. Non è il risultato che puntiamo ad avere, quindi dobbiamo vedere cosa possiamo fare durante la notte per fare un altro passo avanti. Di solito riusciamo a trovare qualcosa in più la domenica. Su una pista grande come Brno, si può davvero sfruttare al massimo una MotoGP, e possiamo vedere meglio le aree in cui dobbiamo migliorare. So che gli ingegneri di Honda HRC stanno lavorando, quindi serve solo un po’ di pazienza.”

Foto: Valter Magatti

