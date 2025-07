Moto2 | Gp Brno Gara: Roberts batte Baltus, Gonzalez è terzo

Moto2 GP Repubblica Ceca Brno Gara – Joe Roberts torna a vincere e lo fa a Brno, dove si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca classe Moto2, 12esimo appuntamento del Motomondiale 2025.

Il pilota dell’Onlyfans American Racing Team, che non vinceva da Mugello 2024, terza vittoria in Moto2, nono podio, ha avuto la meglio su Barry Baltus, con il pilota belga del Fantic Racing che ha chiuso a 1.079s e che rimane sotto investigazione per un contatto avvenuto proprio con il pilota di Malibù in partenza. Proprio a Brno nel 2020 Roberts aveva ottenuto il primo podio in Moto2.

Terzo gradino del podio per Manuel Gonzalez, con il pilota Intact GP che complice la caduta di Aron Canet (Fantic Racing) e il ritiro di Diogo Moreira (rider Italtrans Racing Team, che partiva dalla pit-lane dopo una penalità, ndr) allunga nel Mondiale, portandosi a +25 su Canet e +54 su Baltus (che ha superato Moreira, con il brasiliano ora quarto e staccato dalla vetta di 60 punti, ndr).

Ai piedi del podio ha chiuso l’ottimo rookie del Team Aspar Daniel Holgado, che ha avuto la meglio sul migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti (migliore Boscoscuro al traguardo, Sync SpeedRS Team, ndr).

Sesto al traguardo Izan Guevara (Boscoscuro Pramac Racing), seguito da Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), che dopo aver scontato un doppio long-lap penalty, ha rimontato fino alla settima posizione, andando a precedere l’idolo di casa Filip Salac (Boscoscuro Marc VDS Racing Team), l’iridato 2024 della Moto3 David Alonso (autore di una bella rimonta dalla 19esima casella, ndr) e Albert Arenas, rider Gresini Racing, decimo al traguardo.

A punti anche Jake Dixon (Marc VDS Racing Team) che ha perso molte posizioni in partenza quando la moto di Canet appena caduto lo ha centrato facendogli perdere molto tempo, Ivan Ortolà (FRINSA – MSI), Deniz Oncu (Red Bull Ajo), Adrian Huertas (iridato 2024 della Supersport e rider Italtrans Racing Team) e Senna Agius (Intact GP).

Mai protagonista Tony Arbolino, che con la Boscoscuro del Pramac Racing ha chiuso 19esimo, mentre è caduto nel corso dei primi giri Mattia Pasini (Fantic Racing Redemption) autore di una brutta partenza dopo ottime qualifiche, ma che era retrocesso nelle retrovie dopo lo start.

Foto: Valter Magatti

