Moto3

Moto3 | Gp Austria Qualifiche: pole del rookie Perrone, Foggia è quarto

Prima pole in carriera per il pilota Red Bull KTM Tech3, in prima fila anche Piqueras e Yamanaka

di Alessio Brunori16 Agosto, 2025
Moto3 | Gp Austria Qualifiche: pole del rookie Perrone, Foggia è quartoMoto3 | Gp Austria Qualifiche: pole del rookie Perrone, Foggia è quarto

Moto3 GP Austria Red Bull Ring Qualifiche – Prima pole position in carriera per Valentin Perrone, rider Red Bull KTM Tech3.

Il #73 l’ha ottenuta in Austria, al Red Bull Ring, portando la sua KTM RC 250 GP davanti a tutti con il crono di 1:39.938, crono che glia ha permesso di battere di 0.046s Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e di 0.146s Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI).

Dennis Foggia in sella alla KTM del Team Aspar aprirà la seconda fila con il quarto tempo (ha perso la prima fila per soli 6 millesimi, ndr) e avrà accanto a se il team-mate Maximo Quiles e la migliore delle Honda, quella del Leopard Racing di Adrian Fernandez.

Alvaro Carpe con la KTM del Team Red Bull Ajo è settimo, terza fila ed ha preceduto il team-mate nonché leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda e la seconda Honda del Leopard Racing, quella di David Almansa.

Quarta fila per Joel Kelso (KTM MTA), per il nostro Guido Pini (KTM Intact GP) e per Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3).

Nicola Carraro in sella alla Honda del Team Snipers ha chiuso 18esimo dopo aver centrato il miglior tempo della Q1, mentre non l’avevano passata tra gli altri i nostri Riccardo Rossi (Honda Snipers), che scatterà dalla 21esima casella e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 22esimo. Da segnalare che Rossi è caduto a fine sessione senza conseguenze.

Foto: Valter Magatti

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Qualifica 2 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:39.938
2 36 Angel Piqueras Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:39.984 +0.046
3 6 Ryusei Yamanaka Frinsa - Mt Helmets - Msi 1:40.084 +0.146
4 71 Dennis Foggia Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.090 +0.152
5 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:40.117 +0.179
6 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:40.264 +0.326
7 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:40.353 +0.415
8 99 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:40.401 +0.463
9 22 David Almansa Leopard Racing 1:40.448 +0.510
10 66 Joel Kelso Levelup-mta 1:40.468 +0.530
11 94 Guido Pini Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.525 +0.587
12 12 Jacob Roulstone Red Bull Ktm Tech3 1:40.590 +0.652
13 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:40.601 +0.663
14 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:40.650 +0.712
15 72 Taiyo Furusato Honda Team Asia 1:40.666 +0.728
16 89 Marcos Uriarte Levelup-mta 1:40.739 +0.801
17 14 Cormac Buchanan Denssi Racing - Boe 1:41.127 +1.189
18 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team 1:41.634 +1.696

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Qualifica 2

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in Moto3

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

Articoli correlati

Moto2 | Gp Austria Qualifiche: la pole è di GonzalezMoto2 | Gp Austria Qualifiche: la pole è di Gonzalez
Moto2

Moto2 | Gp Austria Qualifiche: la pole è di Gonzalez

Il leader della classifica iridata partirà però dalla quarta casella a causa della penalità ricevuta in prova
Moto2 Austria Red Bull Ring Qualifiche – Manuel Gonzalez (Intact GP) dopo le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria classe Moto2,

Foto MotoGP SBK

motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00035motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00029motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00038motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00004motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00015motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00031motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00009motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00003motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00011motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00005motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00039motogp-gp-austria-red-bull-ring-day-1-2025-00028

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news

Moto2 | Gp Austria Qualifiche: la pole è di GonzalezMoto2 | Gp Austria Qualifiche: la pole è di Gonzalez
Moto2

Moto2 | Gp Austria Qualifiche: la pole è di Gonzalez

Il leader della classifica iridata partirà però dalla quarta casella a causa della penalità ricevuta in prova
Moto2 Austria Red Bull Ring Qualifiche – Manuel Gonzalez (Intact GP) dopo le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria classe Moto2,