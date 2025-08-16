Moto3 | Gp Austria Qualifiche: pole del rookie Perrone, Foggia è quarto

Moto3 GP Austria Red Bull Ring Qualifiche – Prima pole position in carriera per Valentin Perrone, rider Red Bull KTM Tech3.

Il #73 l’ha ottenuta in Austria, al Red Bull Ring, portando la sua KTM RC 250 GP davanti a tutti con il crono di 1:39.938, crono che glia ha permesso di battere di 0.046s Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e di 0.146s Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI).

Dennis Foggia in sella alla KTM del Team Aspar aprirà la seconda fila con il quarto tempo (ha perso la prima fila per soli 6 millesimi, ndr) e avrà accanto a se il team-mate Maximo Quiles e la migliore delle Honda, quella del Leopard Racing di Adrian Fernandez.

Alvaro Carpe con la KTM del Team Red Bull Ajo è settimo, terza fila ed ha preceduto il team-mate nonché leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda e la seconda Honda del Leopard Racing, quella di David Almansa.

Quarta fila per Joel Kelso (KTM MTA), per il nostro Guido Pini (KTM Intact GP) e per Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3).

Nicola Carraro in sella alla Honda del Team Snipers ha chiuso 18esimo dopo aver centrato il miglior tempo della Q1, mentre non l’avevano passata tra gli altri i nostri Riccardo Rossi (Honda Snipers), che scatterà dalla 21esima casella e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 22esimo. Da segnalare che Rossi è caduto a fine sessione senza conseguenze.

Foto: Valter Magatti

