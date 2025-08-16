Moto3 | Gp Austria Qualifiche: pole del rookie Perrone, Foggia è quarto
Prima pole in carriera per il pilota Red Bull KTM Tech3, in prima fila anche Piqueras e Yamanaka
Moto3 GP Austria Red Bull Ring Qualifiche – Prima pole position in carriera per Valentin Perrone, rider Red Bull KTM Tech3.
Il #73 l’ha ottenuta in Austria, al Red Bull Ring, portando la sua KTM RC 250 GP davanti a tutti con il crono di 1:39.938, crono che glia ha permesso di battere di 0.046s Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) e di 0.146s Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSI).
Dennis Foggia in sella alla KTM del Team Aspar aprirà la seconda fila con il quarto tempo (ha perso la prima fila per soli 6 millesimi, ndr) e avrà accanto a se il team-mate Maximo Quiles e la migliore delle Honda, quella del Leopard Racing di Adrian Fernandez.
Alvaro Carpe con la KTM del Team Red Bull Ajo è settimo, terza fila ed ha preceduto il team-mate nonché leader della classifica iridata Josè Antonio Rueda e la seconda Honda del Leopard Racing, quella di David Almansa.
Quarta fila per Joel Kelso (KTM MTA), per il nostro Guido Pini (KTM Intact GP) e per Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3).
Nicola Carraro in sella alla Honda del Team Snipers ha chiuso 18esimo dopo aver centrato il miglior tempo della Q1, mentre non l’avevano passata tra gli altri i nostri Riccardo Rossi (Honda Snipers), che scatterà dalla 21esima casella e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse), 22esimo. Da segnalare che Rossi è caduto a fine sessione senza conseguenze.
Foto: Valter Magatti
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Qualifica 2 Red Bull Ring - GP Austria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:39.938
|2
|36
|Angel Piqueras
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:39.984
|+0.046
|3
|6
|Ryusei Yamanaka
|Frinsa - Mt Helmets - Msi
|1:40.084
|+0.146
|4
|71
|Dennis Foggia
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:40.090
|+0.152
|5
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:40.117
|+0.179
|6
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:40.264
|+0.326
|7
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:40.353
|+0.415
|8
|99
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:40.401
|+0.463
|9
|22
|David Almansa
|Leopard Racing
|1:40.448
|+0.510
|10
|66
|Joel Kelso
|Levelup-mta
|1:40.468
|+0.530
|11
|94
|Guido Pini
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:40.525
|+0.587
|12
|12
|Jacob Roulstone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:40.590
|+0.652
|13
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|1:40.601
|+0.663
|14
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:40.650
|+0.712
|15
|72
|Taiyo Furusato
|Honda Team Asia
|1:40.666
|+0.728
|16
|89
|Marcos Uriarte
|Levelup-mta
|1:40.739
|+0.801
|17
|14
|Cormac Buchanan
|Denssi Racing - Boe
|1:41.127
|+1.189
|18
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|1:41.634
|+1.696
Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in Moto3
You must be logged in to post a comment Login