MotoGP | Gp Austria Qualifiche: Bezzecchi porta l’Aprilia in pole, Bagnaia è terzo

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Qualifiche – Un grande Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Austria, 13esimo appuntamento della MotoGP 2025.

Il pilota riminese conquista così la quinta pole in MotoGP, nona in carriera. Il “Bez”, passato dalla Q1 non conquistava una partenza al “palo” dal Gran Premio d’India del 2023, è per il #72 la prima pole con Aprilia.

In prima fila con l’ex pilota della Ducati ci saranno le Ducati di Alex Marquez (GP24 Gresini Racing) e Pecco Bagnaia (GP 25 Factory), con lo spagnolo staccato di solo 0.016s e il piemontese di 0.142s.

Caduta e quarto posto per Marc Marquez, che dopo una prima parte di sessione dominata, è stato sopravanzato ed è poi caduto, tornando poi in sella, ma senza riuscire a migliorarsi, viste anche le condizioni della sua carena lato sinistro.

L’otto volte iridato condividerà la seconda fila con un grandissimo Enea Bastianini, che passato dalla Q1 così come Bezzecchi, ha chiuso quinto a 0.176s dalla vetta. Step dopo Brno per la “Bestia”, che già ieri aveva perso l’accesso diretto in Q2 per soli 21 millesimi. Sesto tempo per il rookie Fermin Aldeguer, in sella alla Ducati GP 24 del Gresini Racing.

Buona la qualifica di Pedro Acosta, che fino all’ultimo ha provato a conquistare la pole. Nel suo ultimo tentativo il #37 della KTM ha perso il controllo della sua RC16 all’ultima curva, perdendo decimi preziosi, chiudendo a 0.356s dalla vetta in settima posizione.

Acosta è stato protagonista non solo in pista, finita la benzina, ha preso la service-road (quella dove vanno i fotografi o chi vuole guardare le moto da bordo pista, ndr), prima spingendo la sua moto da solo e poi sfruttando la spinta di uno scooter di un membro del Team KTM. Lo spagnolo è passato poi dal paddock, dall’entrata dove si timbrano i pass, per poi entrare direttamente dal retro-box, una scena molto particolare, che ha permesso ad Acosta di tornare subito in pista.

Con Acosta in terza fila la Ducati GP 24 del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez. Quarta fila per la Honda HRC di Joan Mir, per la KTM Factory di Brad Binder e per la Honda LCR di Johann Zarco, caduto senza conseguenze.

Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri Luca Marini (Honda HRC) che scatterà dalla 13esima casella, il Campione in carica Jorge Martin (Aprilia Factory), 14esimo, Fabio Di Giannantonio (Ducati GP 25 VR46 Racing Team), 15esimo, Fabio Quartararo (Yamaha Factory), 16esimo. Finisce qui il weekend di Maverick Vinales, troppo forte il dolore alla spalla infortunata in Germania e già operata. Il pilota del Team KTM Tech3 proverà a tornare in pista la prossima settimana in Ungheria, al Balaton Park.

Foto: Valter Magatti

