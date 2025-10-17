MotoGP | Gp Australia Prove Libere 1: Miller beffa Alex Marquez

MotoGP Gp Australia Phillip Island Prove Libere 1 – E’ di Jack Miller il miglior tempo della prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia MotoGP, 19esimo tappa del Motomondiale 2025 in programma sullo splendido tracciato di Phillip Island. La sessione è stata condizionata dal meteo con molto vento in pista e freddo, caratteristiche tipiche di Phillip Island in questo periodo dell’anno che hanno costretto i piloti ad affrontare con calma l’impegnativo circuito australiano.

Il pilota del team Prima Pramac Yamaha, ha registrato il miglior tempo in 1:28.281 sulla bandiera a scacchi, precedendo la Ducati Gresini di Alex Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto tempo per l’altra Ducati del team Gresini di Fermin Aldeguer, davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo.

Marco Bezzecchi (che ha ricevuto un doppio long lap penalty per l’incidente con Marc Marquez in Indonesia da scontare nella gara di domenica, ndr), ha chiuso in sesta posizione con la sua Aprilia davanti alla Ducati di Francesco Bagnaia, autore di una sessione solida.

Ottavo tempo per la Honda LCR di Johann Zarco con la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e la KTM di Brad Binder a chiudere la Top 10.

Da segnalare la caduta di Franco Morbidelli in curva 1(rider OK) e problema tecnico per Joan Mir.

Gli altri italiani: 13esimo Luca Marini, 14esimo Franco Morbidelli, 15esimo Enea Bastianini, 19esimo Lorenzo Savadori (che sostituisce Jorge Martin) e Michele Pirro 21esimo (chiamato a sostituire Marc Marquez).

