Moto3 | Gp Thailandia Gara: Alonso vittoria da record, Lunetta splendido secondo

Moto3 GP Thailandia Gara – David Alonso non si ferma più e al Chang International Circuit di Buriram vince la 12esima gara della stagione nella classe Moto3, nessuno nella storia delle categorie leggere come il #80 del Team Aspar.

Per il neo-iridato della CFMoto quinta vittoria consecutiva, questa volta davanti ad uno splendido Luca Lunetta, che porta la Honda del Team SIC58 Squadra Corse #58 sul secondo gradino del podio, dove troviamo anche Collin Veijer su Husqvarna Intact GP.

La gara accorciata di sette giri vista la pista chiazzata dopo la pioggia caduta nella notte (da 19 a 12 giri, ndr) era stata dichiarata “WET” ma tutti i piloti tranne Eddie O’Shea hanno corso con pneumatici Pirelli slick.

Alla partenza il pole-man Joel Kelso aveva mantenuto il comando della gara, davanti a Veijer e Piqueras, con Furusato davanti ad Alonso, mentre Lunetta era arrivato larghissimo perdendo molte posizioni, finendo 12esimo.

Una leggera pioggerellina non aveva disturbato i piloti in pista con con un gruppetto di sette riders formato da Alonso, Veijer, Kelso, Ortolà, Furusato, Fernandez e Piqueras che si sono dati battaglia senza esclusione di colpi, con dietro Luca Lunetta ad accorciare.

Il pilota del SIC58 Squadra Corse giro dopo giro e a suon di giri veloci (suo quello della gara, ndr) si è riportato sui primi e all’ultimo giro approfittando anche della bagarre è riuscito a tagliare il traguardo in seconda posizione, miglior risultato della stagione nell’anno del debutto dopo il terzo nel Gran Premio di Aragon.

Terzo come detto Veijer, che è stato protagonista di un contatto sul rettilineo di arrivo con Taiyo Furusato (Team Asia), con quest’ultimo finito a terra, ma quinto al traguardo (dietro ad Ivan Ortolà, ndr) visto che la sua Honda ha tagliato il traguardo seppur “strisciando” sull’asfalto, così come il pilota giapponese.

