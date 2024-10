Moto2 | Gp Thailandia Gara: vince Canet, Ogura è Campione del Mondo

Moto2 Gp Thailandia Gara – Ai Ogura è Campione del Mondo della classe Moto2 2024. Il pilota giapponese del Team MT Helmets – MSI (nella foto, ndr) ha infatti chiuso al secondo posto il il Gran Premio della Thailandia classe Moto2, 18esima tappa del Motomondiale 2024 corsa al Chang International Circuit.

La gara è stata vinta da Aron Canet, che in sella alla Kalex del Fantic Racing ha provato a tenere aperto il discorso Titolo, senza però riuscirci. Sul terzo gradino del podio è salito Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team).

La gara è stata interrotta a due giri dal termine vista la pioggia iniziata a cadere pesantemente e in quel momento Ogura era secondo e sicuro del Titolo Mondiale. Un pilota giapponese non vinceva un titolo dal 2009 (allora a riuscirci era stato Hiroshi Aoyama, ndr).

E’ la prima stagione dal 1998 dove i tre Campioni del Mondo saranno di continenti diversi. Allora furono l’australiano Michael Doohan per la classe 500, il nostro Loris Capirossi nella 250 e il giapponese Kazuto Sakata nella classe 125. Quest’anno uno tra Martin e Bagnaia in MotoGP, il giapponese Ogura in Moto2 e il colombiano Alonso in Moto3.

Da segnalare che Ogura ha vinto il Campionato in sella ad una moto costruita in Italia, la Boscoscuro di Luca Boscoscuro che con sole quattro 4 moto in pista ha vinto con Ogura il Campionato piloti. Ogura è anche il primo Campione del Mondo proveniente dall’Asian Talent Cup.

Tornando alla classifica della gara quarto l’idolo di casa Somkiat Chantra (Team Asia), con il thailandese che ha chiuso la gara davanti a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), Izan Guevara (Aspar), Albert Arenas (Gresini), Jake Dixon (Aspar), Manuel Gonzalez (Gresini) e Deniz Oncu (Red Bull Ajo), con quest’ultimo che chiude la Top Ten.

A punti anche Alonso Lopez (SpeedUp), Sergio Garcia (MT Helmets – MSI), Ayumu Sasaki (VR46 Master Camp Team), Filip Salac (Marc VDS) e Jorge Navarro (OnlyFans American Racing Team).

Da segnalare ad inizio gara un’entrata “esagerata” del vincitore di Phillip Island, Fermin Aldeguer (che ha riportato la frattura della mano sinistra, esattamente quinto metacarpo, ndr), che ha steso il nostro Tony Arbolino. Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) ha chiuso 18esimo.

5/5 - (2 votes)