MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Espargarò: “Venerdì ho girato poco quindi ho faticato”

MotoGP GP Thailandia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia in 15esima posizione.

La prestazione in qualifica di Aleix Espargaró è stata fortemente condizionata dai pochi giri effettuati nella giornata di venerdì, a causa della caduta durante la FP1. Nonostante questo e una condizione fisica non ottimale, il pilota spagnolo ha chiuso la Q1 in quattordicesima posizione, sfiorando l’accesso in Q2 per solo un decimo. Nella sprint, il pilota spagnolo si è inserito nel gruppo in lotta per la top ten, ma un piccolo errore alla curva 3 gli è costato alcune posizioni, chiudendo la gara in quindicesima posizione.

Dichiarazioni Aleix Espargaró GP Thailandia Aprilia MotoGP 2024

“È stata una giornata complicata perché venerdì ho girato poco quindi ho faticato. Fisicamente non sono al 100%, ho ancora un po’ di dolore. Non sono riuscito a passare in Q2 ma comunque ho segnato un tempo veloce. La sprint stava andando bene, ma quando ero undicesimo in rimonta, ho commesso un piccolo errore alla curva 3 e ho perso diverse posizioni.”

