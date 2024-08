Moto3 | Gp Silverstone Gara: Ortolà vince con un ultimo giro da favola, Nepa è quinto

Moto3 GP Gran Bretagna Silverstone Gara – Ivan Ortolà con un ultimo giro da incorniciare, si regala la vittoria della classe Moto3 a Silverstone nel giorno del suo compleanno.

Il pilota MT Helmets – MSI, che scattava dalla pole, ha corso una gara tatticamente perfetta andando a cogliere la seconda vittoria nelle ultime tre gare, la quarta in Moto3.

Sul podio con il #48 sono saliti il leader della classifica iridata David Alonso su CFMoto e Collin Veijer su Hsqvarna Intact GP.

Quarto all’arrivo Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), che dopo essere stato anche in testa, ha tagliato il traguardo davanti al nostro Stefano Nepa, che in sella alla KTM del Team MTA di Alessandro Tonucci, è stato sempre nel gruppo di testa e solo un piccolo errore all’ultimo giro ha “tagliato” fuori dalla lotta per il podio il pilota di Giulianova.

Nepa ha preceduto Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI), Joel Kelso (KTM BOE Motorsports) e Adrian Fernandez, prima moto non austriaca al traguardo, Honda Leopard. In Top Ten anche Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Tatsuki Suzuki (Husqvarna Intact GP).

A punti anche Matteo Bertelle con la Honda Snipers, David Munoz (KTM BOE Motorsports), Joel Esteban (CFMOTO Aspar) e i nostri Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power) e Nicola Carraro (KTM MTA). Subito fuori dalla zona punti Filippo Farioli (Honda SIC58 Squadra Corse).

Alonso continua a comandare la classifica iridata con 199, 53 in più di Ortolà, 66 su Holgado e 68 su Veijer.

