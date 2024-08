MotoGP | GP Silverstone Sprint Race, Quartararo: “Weekend difficile in generale”

MotoGP GP Silverstone, Monster Energy Yamaha – Fabio Quartararo è stato autore di una rimonta significativa nella Sprint Race del Gran Premio di Silverstone. Il pilota francese che partiva dalla 18esima casella in griglia di partenza, è riuscito a rimontare fino all’undicesima posizione. Per la gara di domani, l’obiettivo è portare a casa dei punti.

Dichiarazioni Fabio Quartararo, Sprint Race Silverstone

“È stato un fine settimana difficile in generale, finora. Ho chiesto un’impostazione di base per la Sprint che già conoscevo e che ha funzionato meglio. La gara non è andata molto bene ma non siamo finiti molto lontani dai piloti che lottavano per il settimo posto. Domani spero di ricominciare bene in gara, in modo da poter lottare con altri piloti per i punti”